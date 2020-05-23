23 Mayıs 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih 7 gollü maçta Eintracht Frankfurt'u devirdi

7 gollü maçta kazanan B. Münih
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 Giriş Tarihi: 23.05.2020

Bundesliga 27. hafta maçında sahasında E. Frankfurt'u konuk eden B. Münih, 7 gollü maçtan 5-2'lik skorla galip ayrıldı.

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle verilen ara sonrası kaldığı yerden devam eden Almanya Bundesliga'da 27. hafta maçları oynandı.

Günün en dikkat çekici karşılaşmasında lider sahasında 'u konuk etti. Bayern Münih, karşılaşmayı 5-2'lik skorla kazanarak liderliğini sürdürdü.

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