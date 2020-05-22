Hertha Berlin-Union Berlin maçı ne zaman saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınının etkisinin kısmen azalmasıyla birlikte Almanya Bundesliga'da maçlar tekrar başlamıştı. 27. haftanın açılış karşılaşması Berlin derbisine sahne olacak. Hertha Berlin sahasında Union Berlin'i konuk edecek. Peki, Hertha Berlin-Union Berlin maçı ne zaman saat kaçta? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? Hertha Berlin-Union Berlin maçı hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

Almanya Bundesliga'nın 27. hafta açılış karşılaşmasında Hertha Berlin evinde Union Berlin'i ağırlayacak.

Geride kalan 26 haftada ev sahibi ekip 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 31 puan topladı ve 11. sırada yer aldı.

Konuk ekip ise 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı ve 30 puan topladı. Union Berlin, rakibinin 1 sıra altında 12. sırada yer alıyor.

HERTHA BERLİN-UNION BERLİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hertha Berlin-Union Berlin karşılaşması saat 21.30'da başlayacak ve dev karşılaşma S Sport 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

HERTHA BERLİN-UNION BERLİN MUHTEMEL 11'LER...

Hertha Berlin: Jarstein, Pekarik, Boyata, Torunarigha, Plattenhadt, Darida, Grujic, Lukebakio, Cunha, Mittelstadt, Ibisevic.

Union Berlin: Gikiewicz, Friedrich, Hübner, Subotic, Trimmel, Gentner, Andrich, Lenz, Ingvartsen, Bülter, Andersson.

MAÇ ÖNCESİ OPTA VERİLERİ

Union Berlin ile oynadığı beş resmi maçın sadece birini kazanabilen Hertha Berlin (2B 2M), tek galibiyetini Eylül 2012'de deplasmanda aldı (Bundesliga 2'de 2-1).

Bundesliga sezonunun ilk yarısındaki maçta Union Berlin'e 1-0 mağlup olan Hertha, kulüp tarihinde üst üste iki Berlin derbisi kaybetmedi.

Bundesliga ve Bundesliga 2'de oynadığı 11 Berlin derbisinin sadece ikisini kaybeden Hertha (6G 3B), iki mağlubiyetini de son beş karşılaşmada aldı (2G 1B).

Hertha Berlin Teknik Direktörü Bruno Labbadia, Jos Lukukay'dan (Ağustos 2013'te 6-1) sonra mavi beyazlı takımla ilk maçında en farklı galibiyeti alan ikinci çalıştırıcı oldu (3-0 vs Hoffenheim).

Son Bundesliga maçında Hoffenheim filelerini havalandıran Hertha Berlin forveti Vedad Ibisevic, 4 Ekim 2019'dan (vs Düsseldorf) bu yana ilk lig golünü kaydetti. Boşnak forvet, Bruno Labbadia yönetiminde görev aldığı son altı Bundesliga karşılaşmasında beş kez gol sevinci yaşadı (2013'te Stuttgart ile).

Hertha Berlin, Ekim-Kasım 2017'den bu yana ilk kez üst üste dört Bundesliga maçında birden fazla gol atmak için sahaya çıkıyor.

Bundesliga'da oynadığı son altı iç saha maçında üç gol atabilen Hertha Berlin, bu karşılaşmaların dördünde gol sevinci yaşayamadı.

Son beş Bundesliga maçının birini kazanabilen Union Berlin (1B 3M), sezonun ikinci yarısında ilk kez üst üste iki maçlık yenilgi serisi yaşıyor.

Union Berlin, bu sezon cuma akşamı oynadığı iki Bundesliga maçını da 2-1 kaybetti (vs Frankfurt & vs Schalke).

Deplasmanda oynadığı son üç Bundesliga maçında altı puan toplayan Union Berlin (2G 1M), daha önceki 10 karşılaşmada beş puan kazanabilmişti (1G 2B 7M).

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