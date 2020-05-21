21 Mayıs 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Juventuslu futbolculara yapılan Kovid-19 testleri negatif çıktı

Juventus'ta Covid-19 test sonuçları belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.05.2020

(Serie A) ekibi , futbolculara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, takımın küçük gruplar halinde bireysel antrenmanlara devam ettiği belirtildi.

Futbolculara yapılan Covid-19 testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığı ve antrenmanların önümüzdeki günlerde büyük gruplar halinde yapılacağı kaydedildi.

İtalya'da takımların antrenmanlara başlamasına izin verilirken, ligin geleceğiyle ilgili kararın 28 Mayıs'ta açıklanması bekleniyor.

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