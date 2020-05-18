18 Mayıs 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika: UEFA toplantı tarihini erteledi!

UEFA'dan flaş değişiklik!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 Giriş Tarihi: 18.05.2020

'da son dakika gelişmesi... 27 Mayıs'ta yapılması planlanan UEFA toplantısı 17 Haziran'a ertelendi.

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