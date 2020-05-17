FC Köln-Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm bilgiler...
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında Almanya'da ligler ileri bir tarihe ertelenmişti. 11 Mart'tan beri oynanmayan Bundesliga, alınan önlemlerle birlikte 16 Mayıs Cumartesi günü resmen başladı. 26. haftanın açılış golünü ise Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland attı. Bundesliga, bugün 16.30'da başlayacak FC Köln-Mainz 05 karşılaşmasıyla devam edecek. Peki, FC Köln-Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte karşılaşmanın tüm detayları...
Yaklaşık 2 ay sonra Almanya Bundesliga'da alınan tedbirler doğrultusunda ligler başlamıştı. Bundesliga'da 26. hafta, bugün FC Köln-Mainz 05 maçıyla devam edecek.
Ev sahibi ekip geride kalan 25 haftada 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak 32 puan topladı ve 10. sırada kendisine yer buldu.
Konuk ekip Mainz 05 ise 25 haftada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 15 yenilgi alarak 26 puan topladı ve düşme hattının hemen üstünde 15. sırada yer aldı.
FC KÖLN-MAINZ 05 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Rhein Energie Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Martin Petersen yönetecek.
FC KÖLN-MAINZ 05 MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 16.30'da başlayacak karşılaşma S Sport 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Köln: Horn, Ehizibue, Bornauw, Leistner, Katterbach, Skhiri, Hector, Kainz, Uth, Jakobs, Cordoba
Mainz: Müller, St. Juste, Bruma, Niakhate, Baku, Barreiro, Latza, Mwene, Onisiwo, Quaison, Szalai
SAKATLIK DURUMLARI
Köln'de Hauptmann ve Czichos bu maçta forma giyemeyecekler. İki oyuncu da maç için fiziken hazır durumda değil.
Mainz'da ise Mateta cezası nedeniyle formasından uzak kalacak. Zentner ise sakatlığı nedeniyle sahada olmayacak.
MAÇ ÖNCESİ OPTA İSTATİSTİKLERİ
Köln ile Mainz arasında oynanan 17 Bundesliga maçında tek deplasman galibiyetini Köln aldı (Nisan 2016'da 3-2).
Köln'e konuk olduğu sekiz Bundesliga maçında galibiyet alamayan Mainz (4B 4M), başka bir rakibine karşı daha uzun bir seri yaşamadı.
Bundesliga'nın 15. haftasından bu yana Köln'den (24) daha fazla puan toplayan sadece iki takım var: Bayern (31) ve Dortmund (25).
Son 11 Bundesliga maçında gol sevinci yaşayan Köln (toplam 27 gol), daha uzun bir seriyi en son Ağustos-Kasım 1994'te yakalamıştı (14 maç).
Bundesliga'da çıktığı son altı deplasman maçının beşini kazanan Köln (1M), bu süreçteki tek mağlubiyetini lider Bayern Münih karşısında aldı (1-4).
Köln forveti Mark Uth, son yedi Bundesliga maçında en az bir gole doğrudan katkı sağladı (4 gol & 4 asist).
Son beş Bundesliga maçında sekiz puan toplayan Mainz (2G 2B), daha önceki sekiz karşılaşmada 6 puan kazanabilmişti.
Bu sezon Bundesliga karşılaşmalarının son 15 dakikalarında en fazla gol yiyen takım olan Mainz (18), son maçının 85. dakikasında kalesinde gol görmüştü (vs Fortuna Düsseldorf).
Mainz'ın Bundesliga'da çıktığı son yedi deplasman karşılaşmasında toplam 34 gol atıldı (ortalama 4.9 gol). Konuk ekibin bu sezon oynadığı 12 dış saha maçı ise 51 gole sahne oldu (ortalama 4.3 gol).
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