17 Mayıs 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Alexander Ceferin'den flaş EURO 2020 açıklaması

Alexander Ceferin'den flaş EURO 2020 açıklaması
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 Giriş Tarihi: 17.05.2020

 Başkanı  ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Ceferin, 3 şehirde sorunların olduğunu belirterek, "Prensipte, 12 şehirde yapacağız. Eğer olmazsa; on, dokuz veya sekiz şehirde yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Başkanı , 1 yıl ertelenen 2020 Avrupa Şampiyonası'na () ev sahipliği yapacak şehir sayısını düşürebileceklerini açıkladı.

Corona virüsü salgını nedeniyle 11 Haziran 2021'e ertelenen EURO 2020'ye Amsterdam (Hollanda), Bakü (), Bilbao (İspanya), Bükreş (Romanya), Budapeşte (), Kopenhag (Danimarka), Dublin (İrlanda), Glasgow (İskoçya), Londra (İngiltere), Münih (Almanya), Roma (İtalya) ve St. Petersburg (Rusya) olmak üzere 12 şehrin ev sahipliği yapması beklenirken, UEFA Başkanı Ceferin şehir sayısını azaltabileceklerini söyledi.

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"3 ŞEHİRDE SORUNLAR VAR"

Yayıncı kuruluşa konuşan Ceferin, 3 şehrin sorunlar yaşadığını belirterek, gerek görülmesi halinde şehir sayısını düşürebileceklerini ifade etti.

Aleksander Ceferin, "Dokuz şehirle konuştuk ve her şey hazır. Üç şehirde bazı sorunlarımız var, bu nedenle daha fazla görüşeceğiz. Prensipte, 12 şehirde yapacağız. Eğer olmazsa; on, dokuz veya sekiz şehirde yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen EURO 2020, ismi aynı kalmak kaydıyla 11 Haziran-11 Temmuz 2021'de yapılacak.

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