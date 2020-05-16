Almanya Bundesliga'da maçlar başladı! Canlı skorlar burada

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını spor faaliyetlerini de vurmuş ve spor müsabakalarına süresiz ara verilmişti. Almanya'da en son Bundesliga maçı 11 Mart'ta oynanmıştı. Normalleşme adımları kapsamında Almanya'da karşılaşmalar, yaklaşık 2 ay sonra tekrar başladı. Haberimizden Bundesliga maçlarının tüm karşılaşmalarının canlı skorlarını takip edebilirsiniz...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) spor faaliyetlerinin durmasına sebep olmuştu. Pandemi Avrupa'da yaklaşık 2 ay müsabakaların durmasına sebep olurken, Bundesliga bugün yapılacak karşılaşmalarla başladı.

CORONA VİRÜSÜ İÇİN ÖNLEMLER ALINDI

Yaşanan corona virüsü salgını nedeniyle Almanya'da karşılaşmalar seyircisiz oynanacak. Her karşılaşmadan bir gün önce futbolcular ve teknik ekipler korona virüs testine tabi tutulacak. Toplu fotoğraf çekimi, tebrik, el sıkışma ve maskot çocuklar olmayacak. Her kişi kendi şişesinden suyunu içecek. Yedek kulübesindeki futbolcular sosyal mesafe kuralına göre oturacak. Sahadaki 22 futbolcu ve hakemler dışındaki herkes maske takacak. Ayrıca müsabakalarda 3 yerine 5 oyuncu değişik yapılabilecek. Sahada 22 futbolcu, 18 yedek futbolcu, 5 hakem, 4 top toplayıcı ve takımlardan 20 kişi olacak. Statlarda ise en fazla 300 kişi olabilecek. Futbolcuların statlarda duş almamaları da öneriliyor.

İLK GOLÜ DORTMUND'UN YILDIZI HAALAND ATTI!

Yaklaşık 2 ay sonra başlayan Bundesliga'da 26. haftanın ilk golünü 29. dakikada Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Erling Haaland Schalke 04'e karşı attı.

İŞTE BUNDESLIGA'DA BUGÜNKÜ KARŞILAŞMALAR

16.30 BAŞLADI | Augsburg 0-1 Wolfsburg

16.30 BAŞLADI | Borussia Dortmund 2-0 Schalke 04

16.30 BAŞLADI | Fortuna Düsseldorf 0-0 Paderborn

16.30 BAŞLADI | Hoffenheim 0-0 Hertha Berlin

16.30 BAŞLADI | RB Leipzig 0-1 Freiburg

Bundesliga akşam tek maçla devam edecek...

19.30 Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach

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