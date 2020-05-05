05 Mayıs 2020, Salı
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Son dakika: Almanya Bundesliga 15 Mayıs'ta başlayacak!
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenen, Almanya Bundesliga 15 Mayıs'ta başlayacak. Almanya Başbakanı Angela Merkel, kararı yarın açıklayacak. (Reuters)
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenen, Almanya Bundesliga 15 Mayıs'ta başlayacak. Reuters'in haberine göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, kararı yarın açıklaması bekleniyor.
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