Son dakika: Almanya Bundesliga 15 Mayıs'ta başlayacak!

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenen, Almanya Bundesliga 15 Mayıs'ta başlayacak. Almanya Başbakanı Angela Merkel, kararı yarın açıklayacak. (Reuters)

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenen, Almanya Bundesliga 15 Mayıs'ta başlayacak. Reuters'in haberine göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, kararı yarın açıklaması bekleniyor.

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