05 Mayıs 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika: Almanya Bundesliga 15 Mayıs'ta başlayacak!

O lig 15 Mayıs'ta başlıyor!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.05.2020 Giriş Tarihi: 05.05.2020

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenen, 'ta başlayacak. Almanya Başbakanı , kararı yarın açıklayacak. (Reuters)

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenen, 'ta başlayacak. Reuters'in haberine göre, Almanya Başbakanı 'in, kararı yarın açıklaması bekleniyor.

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