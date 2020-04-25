Tino Costa Karim Benzema'nın botlarını çaldığını itiraf etti! "Bana küfür etti"

Arjantinli yıldız futbolcu Tino Costa'dan herkesi şok içerisinde bırakan bir itiraf geldi. Yıldız futbolcu Tino Costa, Fransa'da oynadığı dönemde Karim Benzema'nın botlarını çaldığını itiraf etti.

Montpelliler, Valencia, Spartak Moskova, Genoa, Fiorentina gibi dev kulüplerin formasını giyen Arjantinli yıldız futbolcu Tino Costa yaptığı itiraf ile dünya gündemine oturdu.

BENZEMA'NIN BOTLARINI ÇALDI

Arjantinli futbolcu Tino Costa, Radio Mitre'ye röportaj verdi. 35 yaşındaki Arjantinli futbolcu yaptığı açıklamada, "Montpellier forması giydiğim dönemle Lyon'daki Karim Benzema ile karşılaşmıştık. Maç sonrası çok yağmur yağıyordu. Benzema'nın dolabını açtım ve bir sürü bottan bir çiftini çaldım. Daha sonra onları yıkayıp yerine koydum. Valencia'ya transfer olduğum zaman Real Madrid maçı öncesi Benzema'ya bunu itiraf ettim. Bana küfür ederek, "bunu hiç fark etmedim" dedi" ifadelerini kullandı.

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