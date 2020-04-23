23 Nisan 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika: UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nı erteledi!

UEFA bir turnuvayı daha erteledi!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 Giriş Tarihi: 23.04.2020

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında birçok spor organizasyonu ve lig askıya alınmıştı. , 2021'de yapılacak olan 'nı 2022'ye erteledi.

Bir aydan uzun süredir Avrupa başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde ligler ve turnuvalar durmuş halde. 'nın organizasyonları da askıda. Ancak UEFA, yavaş yavaş sporun geleceğine dair bazı kararlar almaya başladı.

UEFA İcra Kurulu, 2021'de yapılacak olan Kadınlar Avrupa Futbol 'nın, 2022'ye ertelendiğini duyurdu. Ertelemeye sebep olarak 2021'e ertelenen EURO 2020 sebebiyle takvimin sıkışacak olması gösterildi.

UEFA karar değiştirdi! Tescil edilen ligler... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Cengiz Ünder'den anlamlı hareket! 23 Nisan'ı kutladı ve... Cengiz Ünder'den anlamlı hareket! 23 Nisan'ı kutladı ve...
Costa'dan Ronaldo'ya taş! Takımın en güçlüsü... Costa'dan Ronaldo'ya taş! "Takımın en güçlüsü..."
Carlos yıllar sonra itiraf etti! 10 dakikada... Carlos yıllar sonra itiraf etti! "10 dakikada..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör