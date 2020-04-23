Son dakika: UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nı erteledi!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında birçok spor organizasyonu ve lig askıya alınmıştı. UEFA, 2021'de yapılacak olan Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nı 2022'ye erteledi.

Bir aydan uzun süredir Avrupa başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde ligler ve turnuvalar durmuş halde. UEFA'nın organizasyonları da askıda. Ancak UEFA, yavaş yavaş sporun geleceğine dair bazı kararlar almaya başladı.

UEFA İcra Kurulu, 2021'de yapılacak olan Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nın, 2022'ye ertelendiğini duyurdu. Ertelemeye sebep olarak 2021'e ertelenen EURO 2020 sebebiyle takvimin sıkışacak olması gösterildi.

DİĞER