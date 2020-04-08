Hastanenin altındaki acı!

Liverpool forması giyen Sadio Mane, ülkesi Senegal'e 3.5 milyon dolara bir hastane yaptırıyor.

Mane bu kararının altındaki acı gerçeği açıkladı: "7 yaşında babamı kaybettim. Rahatsızlığı nüksettiğinde geleneksel ilaçlar işe yaramadı. Doğduğum yerde hastane olmadığı için babamı kaybettim. 20 yıl sonra insanlara umut olması için bir hastane yaptırıyorum"

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