07 Nisan 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika! UEFA Başkanı Ceferin duyurdu! Maçlarda seyirci olacak mı?

Ceferin duyurdu! Maçlarda seyirci olacak mı?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 Giriş Tarihi: 07.04.2020

Son dakika! 'dan maçların oynanmasına dair açıklama geldi. UEFA Başkanı yaptığı açıklamada, "Maçlar tekrar başladığında seyircisiz oynanacak" ifadelerini kullandı.

salgınından dolayı dünya genelinde futbol durdu. Avrupa başta olmak üzere birçok lig askıya alınmış durumda. Kulüpler, liglerin nasıl devam edeceğini tartışırken, Başkanı Alexander 'den konuya dair değerlendirme geldi.

Maçların seyircili oynanmasının çok zor olduğunu dile getiren Ceferin, "Maçlar tekrar başladığında, seyircisiz oynanacak. Bu bir zorunluluk gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı.

İnsanların futbolu özlediğini aktaran deneyimli futbol adamı, "Seyircisiz ya da televizyonda olsun, insanlar futbolu istiyor" şeklinde konuştu.

UEFA, geçtiğimiz hafta 55 üye ülke federasyonuyla telekonferans yoluyla bir toplantı yapmış ve sezonun geri kalanının oynanması yönünde görüş bildirmişti. Öte yandan UEFA'nın, ligi bu haliyle tescil eden ülkelerin takımlarını Avrupa kupalarına almamakla tehdit ettiği de aktarılmıştı.

UEFA'dan açıklama geldi! haberin devamı

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