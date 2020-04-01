Corona virüsünten futbola büyük zarar

Tüm dünyayı etkisine alan corona virüsü (Covid-19) salgınının futbol ekonomisi üzerindeki etkisi büyük oldu. Futbolcuların değerinde %28 oranında kayıp yaşanırken kulüp bazında en çok değer kaybeden Fransa'nın köklü takımı Marsilya oldu. Marsilya

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını futbol ekonomisini de ciddi şekilde sarstı.

Corona virüsü nedeniyle, futbolcuların değerinde yüzde 28'lik kayıp ortaya çıktı. Futbolcu değerinin düşüşü, oyuncunun yaşı, sözleşme süresi, kariyer performansına göre değişiyor.

Göreceli şekilde en büyük kaybı yaşayan 2019/2020 sezonunda az maça çıkabilen, kısa süreli sözleşmeleri olan ve yaşları ilerlemiş olan oyuncuları etkiledi. Düşüşe örnek olarak, Paul Pogba'nın tahmini bonservis değeri 65 milyon avrodan 35 milyon avroya geriledi. Kulüp bazlı en çok değeri kaybeden ise; yüzde 38'lik gerileme ile Marsilya oldu.

En çok değer kaybeden 5 kulüp şöyle sıralandı;

Marsilya - %37.9

Inter - %35.7

Hellas Verona - %34.3

SPAL - %34.2

Sheffield United - %33.2

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