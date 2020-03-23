23 Mart 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

La Liga süresiz ertelendi

Karar açıklandı! Ligler süresiz ertelendi...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.03.2020

'da maçlar süresiz ertelendi. "Hayati tehlike geçti" raporu gelene kadar maçlar oynanmayacak.

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