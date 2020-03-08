Manchester United 2-0 Manchester City | MAÇ SONUCU
Premier Lig'in 29. haftası Manchester derbisine sahne oldu. Lider Liverpool'un gerisinde kalan ve şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Manchester City, deplasmanda Manchester United'a 2-0 mağlup oldu.
Premier Lig'in 29. haftası Manchester derbisine sahne oldu. Manchester United, Old Trafford'da konuk ettiği ezeli rakibi Manchestr City'yi 1-0 mağlup etti.
ManU'ya üç puanı getiren golleri 30. dakikada Anthony Martial ile 90+7'de Scott McTominay kaydetti.
Kırmızı Şeytanlar ligde oynadığı son 4 maçta 3. galibiyetini alırken, haftayı 45 puanla 5. sırada tamamladı.
2 hafta sonra kaybeden ikinci sıradaki M. City ise 57 puanda kaldı.
Bu sonuçla lider Liverpool ile M. City arasındaki puan farkı 25'e yükseldi.
10 SEZON SONRA ÇİFTE ZAFER!
Derbiyi 2-0'lık skorla kazanan Manchester United, ezeli rakibi Manchester City'ye karşı 10 sezon sonra bir ilki başardı! Solskjaer'in öğrencileri, 2009-2010 sezonundan bu yana ilk kez rakibini ligde iki maçta da mağlup etmeyi başardı. Sezonun ilk yarısında Etihad Stadı'nda oynanan mücadeleyi de ManU 2-1'lik skorla kazanmıştı.
Manchester United ayrıca, rakibine karşı Old Trafford'daki 3 maçlık galibiyet hasretine de son verdi.
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