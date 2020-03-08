Juventus-Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...
İtalya Serie A'da 26. hafta karşılaşmasında Juventus-Inter ile karşı karşıya gelecek. Dev karşılaşma öncesi ev sahibi ekip, Inter karşısında kazanarak liderliği geri almak istiyor. Konuk ekip ise zirve yarışında 'ben de varım' demek için mutlak 3 puan almak istiyor. Peki Juventus-Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...
İtalya Serie A'da 26. hafta karşılaşmasında Juventus-Inter ile karşı karşıya gelecek. Dev karşılaşma öncesi ev sahibi ekip, Inter karşısında kazanarak liderliği geri almak istiyor. Konuk ekip ise zirve yarışında 'ben de varım' demek için mutlak 3 puan almak istiyor. Peki Juventus-Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...
İtalya Serie A'nın 26. haftasında Juventus, sahasında Inter ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar 25 hafta sonunda 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunuyor. 60 puan toplayan Juventus, 2. sırada yer alıyor.
Konuk ekip ise 24 hafta sonunda 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunuyor. 54 puan toplayan mavi-siyahlılar zirve yolunda rakibini yakalamak istiyor.
JUVENTUS-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Allianz Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 22.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Marco Guida yönetecek. Dev karşılaşma beIN SPORTS HD 3'den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Juventus: Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo.
Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.
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