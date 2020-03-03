İngiltere Premier Lig 28. hafta özetleri

İngiltere Premier Lig, 28. hafta karşılaşmalarıyla tamamlandı. En yakın rakibine 22 puan fark atan Liverpool, Watford karşısında şok bir yenilgi alırken 44 maç sonra rakibi sonra rakiplerine boyun eğdi. Mourinho'nun ekibi Tottenham ise öne geçtiği karşılaşmadan 3-2 mağlubiyetle ayrıldı. Premier Lig özetlerini, birbirinden güzel goller ve kurtarışları sizler için derledik...

Dünyanın önde gelen liglerinden olan İngiltere Premier Lig'de heyecan 28. hafta mücadeleleriyle sürdü. İlk 28 hafta itibarıyle en yakın rakibine 22 puan fark atan Liverpool Watford karşısında şok bir yenilgi alarak haftayı puansız kapattı. Cenk Tosunlu Crystal Palace ise rakibini 1-0 mağlup ederek puanını 36'ya yükseltti. İşte Premier Lig'de oynanan tüm maçların özet görüntüleri ile haftanın en iyi golleri ve kurtarışları...

NORWICH CITY-LEICESTER CITY (1-0)

BRIGHTON-CRYSTAL PALACE (0-1)

BOURNEMOUTH-CHELSEA (2-2)

NEWCASTLE UNITED-BURNLEY (0-0)

WEST HAM UNITED-SOUTHAMPTON (3-1)

WATFORD-LIVERPOOL (3-0)

EVERTON-MANCHESTER UNITED (1-1)

TOTTHENHAM-WOLVES (2-3)

28. HAFTANIN EN GÜZEL GOLLERİ

28. HAFTANIN EN GÜZEL KURTARIŞLARI

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