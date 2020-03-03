Almanya Bundesliga 24. hafta özetleri
Almanya Bundesliga'nın 24. haftası sona ererken 52 puanlı Bayern Münih liderliğini korumayı başardı. En yakın takipçisi RB Leipzig 49 puanla 2. sırada yer alırken Borussia Dortmund ise 48 puanla zirve takibini sürdürdü. Milli futbolcumuz Kaan Ayhan, Şubat ayında attığı muhteşem frikik golüyle Almanya'yı salladı! İşte Bundesliga'da 24. haftadaki nefes kesen goller, kurtarışlar ve özetler...
Almanya Bundesliga'da lider Bayern Münih 52 puanla zirvedeki yerini korurken, takipçisi RB Leipzig, 49 puanla 2. sırada kendine yer buldu. Öte yandan Borussia Dortmund 48 puanla 3., Borussia Mönchengladbach ise 46 puanla 4. sırada yer aldı. İşte haftanın özetleri ve Şubat ayına damga vuran Türk yıldızlar...
BORUSSIA DORTMUND 1-0 FREIBURG | ÖZET
HOFFENHEIM 0-6 BAYERN MUNIH | ÖZET
KÖLN 3-0 SCHALKE 04 | ÖZET
TÜRK VE TÜRK ASILLI FUTBOLCULAR (KAAN AYHAN FRİKİK)
UNION BERLIN 2-2 WOLFSBURG | ÖZET
RB LEIPZIG 1-1 BAYER LEVERKUSEN | ÖZET
MAINZ 05 2-0 PADERBORN | ÖZET
AUGSBURG 2-3 M.GLADBACH | ÖZET
HAFTANIN OYUNCUSU - LARS STINDL
24. HAFTANIN EN GÜZEL 5 GOLÜ
24. HAFTANIN EN GÜZEL 5 KURTARIŞI
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