03 Mart 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Almanya Bundesliga 24. hafta özetleri

Öyle bir gol attı ki! Kaleci bunu hiç beklemiyordu...
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 03.03.2020 Giriş Tarihi: 03.03.2020

Almanya Bundesliga'nın 24. haftası sona ererken 52 puanlı Bayern Münih liderliğini korumayı başardı. En yakın takipçisi RB Leipzig 49 puanla 2. sırada yer alırken Borussia Dortmund ise 48 puanla zirve takibini sürdürdü. Milli futbolcumuz Kaan Ayhan, Şubat ayında attığı muhteşem frikik golüyle Almanya'yı salladı! İşte Bundesliga'da 24. haftadaki nefes kesen goller, kurtarışlar ve özetler...

Almanya Bundesliga'da lider Bayern Münih 52 puanla zirvedeki yerini korurken, takipçisi RB Leipzig, 49 puanla 2. sırada kendine yer buldu. Öte yandan Borussia Dortmund 48 puanla 3., ise 46 puanla 4. sırada yer aldı. İşte haftanın özetleri ve Şubat ayına damga vuran Türk yıldızlar...

BORUSSIA DORTMUND 1-0 FREIBURG | ÖZET

HOFFENHEIM 0-6 BAYERN MUNIH | ÖZET

KÖLN 3-0 SCHALKE 04 | ÖZET

TÜRK VE TÜRK ASILLI FUTBOLCULAR (KAAN AYHAN FRİKİK)

UNION BERLIN 2-2 WOLFSBURG | ÖZET

RB LEIPZIG 1-1 BAYER LEVERKUSEN | ÖZET

MAINZ 05 2-0 PADERBORN | ÖZET

AUGSBURG 2-3 M.GLADBACH | ÖZET

HAFTANIN OYUNCUSU - LARS STINDL

24. HAFTANIN EN GÜZEL 5 GOLÜ

24. HAFTANIN EN GÜZEL 5 KURTARIŞI

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