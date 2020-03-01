Real Madrid - Barcelona | CANLI

İspanya La Liga'nın 26. haftası El Clasico'ya sahne oluyor... Santiago Bernabeu Stadı'ndaki dev maçta Real Madrid ile Barcelona kozlarını paylaşıyor. 26 hafta sonunda lider konumda bulunan Katalan ekibi, güçlü rakibini mağlup edip puan farkını açmak istiyor. 53 puanla Barça'nın 2 puan gerisinde zirve takibini sürdüren Madrid ekibi ise Barcelona'yı devirip zirveye yerleşmeyi amaçlıyor. Real Madrid - Barcelona maçını aspor.com.tr'den CANLI olarak takip edebilirsiniz.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 26. haftasında Real Madrid ile Barcelona, karşı karşıya geliyor.



La Liga ve UEFA'nın istatistiklerine göre, dünyada 650 milyondan fazla izleyiciyi televizyonları karşısına çeken El Clasico'yu, izlenme oranı açısından sadece FIFA Dünya Kupası finali ve Olimpiyat Oyunları'nın açılışı geçiyor.

İspanya'da 1. ve 2. lig futbol kulüplerinin bağlı bulunduğu La Liga kurumu da El Clasico'ya yönelik ilgiyi üst düzeyde tutmak için Madrid'deki merkez ofisinde yabancı basın mensuplarına özel bir etkinlik düzenledi.

İlk defa El Clasico öncesi yabancı basını davet eden La Liga, 182 ülkede canlı izlenen bu karşılaşmaların, Şampiyonlar Ligi finallerini bile geride bırakan bir organizasyon olduğuna vurgu yaptı.

REAL MADRID - BARCELONA | 11'LER



Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Valverde, Isco, Vinicius, Benzema

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Umtiti, Alba, Sergio Busquets, Arthur, Vidal, De Jong, Griezmann, Messi





Real Madrid Barcelona (El Clasico) maçı bugün saat 23:00'de başladı. Mücadele D-Smart, Spor Smart kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

La Liga Başkanı Javier Tebas, "La Liga her yıl daha da rekabetçi oluyor ve bu bizim için çok önemli. Ama El Clasico maçın da ötesinde, bir gösteri. Herkes çevresindekine 'El Clasico'yu kiminle izleyeceksin?' diye sorar. Futbolseverleri birleştiren bir karşılaşma ve futbolun güzelliğini en iyi gösteren maçlardan biri." şeklinde konuştu.

"Katalonya, İspanya'dan ayrılmayı istiyor. Gelecekte El Clasico'suz bir La Liga olabilir mi?" sorusuna Tebas, "Katalonya, İspanya'dan gitmeyecek. Böyle bir şey bizi endişelendirmiyor, çünkü gitmeyecek. El Clasico, her zaman sportif bir rekabettir." cevabını verdi.

La Liga büyükelçilerinden Fernando Morientes ve Luis Garcia da dev maç öncesi her iki takımın durumunu değerlendirdi.

Eski Real Madridli futbolcu Fernando Morientes, "Madrid'in kazanmaya daha fazla ihtiyacı var. Ya kazanmalı, ya da kazanmalı." derken, eski Barcelonalı futbolcu Luis Garcia da, "Bu tip maçlarda atmosfer tamamen farklı oluyor. İstatistikler ya da bir önceki maçta ne sonuç aldığın önemli değil. Sahaya çıkınca her şey değişiyor. El Clasico, en üst düzey rekabet ve büyük futbolcular demek." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Real Madrid-Barcelona maçı öncesinde Morientes 2-1, Garcia 1-2, Tebas ise 2-2 skor tahminlerinde bulundu.

EL CLASICO'DA 180. RANDEVU ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan El Clasico öncesinde istatistikler eşitliği gösteriyor.

La Liga'da şimdiye kadar 179 kez oynanan El Clasico'da Real Madrid ve Barcelona'nın 72'şer galibiyetleri bulunurken, 35 maç beraberlikle sonuçlandı.

Ligde geride kalan 25 haftada zirvede tek başına kalan iki takımdan Barcelona 55 puanla lider olurken, Real Madrid 53 puanla ikinci sırada yer alıyor. En yakın takipçileri Atletico Madrid ve Sevilla'nın ise 43'er puanları bulunuyor.

Şampiyonluk yarışında 33 kez ile Real Madrid'in üstünlüğü olmasına rağmen, son yıllarda başarılı bir grafik yakalayan Barcelona, 26 şampiyonlukla aradaki farkı 7'ye indirdi. Barcelona, ligde Real Madrid'e karşı oynadığı son 11 karşılaşmanın 8'ini de kazanma başarısı gösterdi.



La Liga'da 18 golle bu sezon gol krallığı yarışında önde olan Barcelonalı Lionel Messi, aynı zamanda 26 golle El Clasico tarihinin en fazla skor üreten futbolcusu ünvanını da elinde bulunduruyor.

Real Madrid kaptanı Sergio Ramos ise El Clasico tarihinde en fazla forma giyen ve en fazla kırmızı kart gören futbolcu istatistiklerinde ilk sırada yer alıyor.

El Clasico'nun 180. randevusuna ev sahipliği yapan Real Madrid, oynadığı son iki resmi maçı da kaybetti. Madrid, ligde deplasmanda Levante'ye 1-0, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında da sahasında Manchester City'e 2-1 yenildi. Barcelona ise sahasında Eibar'ı 5-0 yenip, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Napoli ile 1-1 berabere kaldı.

Dev maç öncesi Real Madrid'de Marco Asensio ile Eden Hazard, Barcelona'da ise Luis Suarez, Ousmane Dembele, Sergi Roberto ve Jordi Alba'nın sakatlıkları bulunuyor.

Barcelona ve Real Madrid, La Liga tarihinde en fazla galibiyeti birbirine karşı aldı. Barcelona ile La Liga'da oynadığı son yedi derbide galibiyet alamayan Real Madrid, kulüp tarihinde daha uzun bir seri yaşamadı.

Dış sahada çıktığı son dört El Clasico'dan galip ayrılan Barcelona, Real Madrid'e karşı bir takımın yakaladığı en uzun seriyi devam ettirmek için sahaya çıkıyor.



La Liga'da oynadığı son maçı kaybeden Real Madrid, 2018/19 sezonunun son iki karşılaşmasından bu yana üst üste iki mağlubiyet almadı. Deplasmanda oynadığı son dört La Liga maçının sadece birini kazanan Barcelona, bu karşılaşmalarda ikişer gol yedi. Barcelona, derbi tarihinde Aralık 1962'den bu yana ilk kez Real Madrid'den daha fazla gol attığı bir konumda yer alıyor.

Barcelona forveti Lionel Messi, Barcelona adına resmi maçlarda Real Madrid'e karşı en fazla forma giyen oyuncu olma rekorunu Xavi'nin elinden almak için sahaya çıktı.



El Clasico'da oynadığı 39 resmi maçta dokuz gol atan Real Madrid forveti Karim Benzema, son golünü Ağustos 2017'de Süper Kupa'da kaydetmişti. Yedi maçtır Barcelona filelerini havalandıramayan Fransız golcü, kariyerinin en uzun suskunluğunu sona erdirmeyi amaçlıyor.



Barcelona Teknik Direktörü Quique Setien'in La Liga kariyerinde Real Madrid'i mağlup ettiği iki maçta da rakibini Zinedine Zidane çalıştırıyordu. İspanyol çalıştırıcı, Zidane karşısında iki lig galibiyeti alan tek teknik direktör konumunda.

Barcelona ile oynadığı sekiz resmi maçın sadece ikisini kaybeden Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, iki yenilgisini de iç sahada oynadığı La Liga karşılaşmalarında aldı.

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