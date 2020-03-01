İngiltere Premier Lig: Tottenham 2-3 Wolverhampton | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Tottenham, sahasında Wolverhampton'a 3-2 mağlup etti. Konuk takıma galibiyeti getiren goller Doherty, Jota ve Jimenez kaydederken, Londra ekibinin gollerini Bergwijn ve Aurier kaydetti.

Premier Lig'in 28. haftasında Tottenham ile Wolverhampton, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Londra temsilcisi, ilk yarısını 2-1 önde kapattığı mücadeleden 3-2 mağlup ayrılarak bu sezonki 7. mağlubiyetini aldı. Konuk ekibe galibiyeti getiren goller 27. dakikada Matt Dohery, 57. dakikada Diogo Jota ve 73. dakikada Raul Jimenez'den gelirken, Tottenham'ın gollerini 13. dakikada Steven Bergwijn ve 45. dakikada Serge Aurier kaydetti.

Tottenham bu sonuça 40 puanla 7. sıraya gerilerken, puanını 42'ye çıkaran Wolverhampton, 6. sıraya yükseldi.

Premier Lig'in 29. haftasında Tottenham, 7 Mart Cumartesi günü TSİ 20.30'da Burnley deplasmanına konuk olacak. Wolverhampton ise aynı gün TSİ 18.00'de sahasında Brighton'ı ağırlayacak.





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