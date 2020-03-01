01 Mart 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

İngiltere Premier Lig: Tottenham 2-3 Wolverhampton | MAÇ SONUCU

Wolves deplasmanda Tottenham'ı devirdi
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 01.03.2020

İngiltere 'in 28. haftasında Tottenham, sahasında Wolverhampton'a 3-2 mağlup etti. Konuk takıma galibiyeti getiren goller Doherty, Jota ve Jimenez kaydederken, ekibinin gollerini Bergwijn ve Aurier kaydetti.

'in 28. haftasında Tottenham ile Wolverhampton, Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. temsilcisi, ilk yarısını 2-1 önde kapattığı mücadeleden 3-2 mağlup ayrılarak bu sezonki 7. mağlubiyetini aldı. Konuk ekibe galibiyeti getiren goller 27. dakikada Matt Dohery, 57. dakikada Diogo Jota ve 73. dakikada Raul Jimenez'den gelirken, Tottenham'ın gollerini 13. dakikada Steven Bergwijn ve 45. dakikada kaydetti.

Tottenham bu sonuça 40 puanla 7. sıraya gerilerken, puanını 42'ye çıkaran Wolverhampton, 6. sıraya yükseldi.

Premier Lig'in 29. haftasında Tottenham, 7 Mart Cumartesi günü TSİ 20.30'da Burnley deplasmanına konuk olacak. Wolverhampton ise aynı gün TSİ 18.00'de sahasında Brighton'ı ağırlayacak.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Leipzig zirve yarışında yara aldı | ÖZET İZLE Leipzig zirve yarışında yara aldı | ÖZET İZLE
Everton ile ManU yenişemedi Everton ile ManU yenişemedi
Union Berlin ile Wolfsburg puanları paylaştı | ÖZET İZLE Union Berlin ile Wolfsburg puanları paylaştı | ÖZET İZLE
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör