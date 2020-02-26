Real Madrid-Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanı devam ediyor... İspanyol devi Real Madrid evinde, İngiliz devi Manchester City ile karşılaşacak. Real Madrid, temsilcimiz Galatasaray'ın da bulunduğu A Grubu'nda 2. olarak son 16'ya yükselmiş ve C Grubu lideri Manchester City ile eşleşmişti. Peki Real Madrid-Manchester City karşılaşması ne zaman, saat kaçta oynanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? Dev karşılaşmaya yönelik tüm bilgiler haberimizde...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanı devam ediyor... Real Madrid Santiago Bernabeu'da İngiliz devi Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

REAL MADRID-MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid'in sahası Santiago Bernabeu'da oynanacak karşılaşma TSİ saat 23.00'te başlayacak. Dev karşılaşmayı hakem Daniele Orsato yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, Casemiro, Kroos, Valverde, Isco, Bale, Benzema

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Laporte, Zinchenko; Rodri, De Bruyne, Silva, Mahrez, Bernardo Silva, Agüero

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)

* Manchester City, Real Madrid'le tamamı Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere oynadığı 4 maçta galibiyet alamadı. Evinde 2 kez berabere kalan İngiliz ekibi, deplasmanda da 2 kez mağlup oldu.

* Real Madrid, İngiliz takımlarıyla eşleştiği son 4 eleme turu maçında rakiplerini yenmeyi başardı.

* Real Madrid üst üste 23. sezon Şampiyonlar Ligi eleme turlarında sahaya çıkacak. İspanyol temsilcisi bu alanda en uzun serinin sahibi.

* Manchester City, üst üste 7. kez Devler Ligi'nde eleme turlarına kaldı. İngiliz ekibi son 4 sezonun üçünde en az çeyrek final gördü.

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