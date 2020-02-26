26 Şubat 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid-Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Real Madrid-Manchester City maçına dair tüm bilgiler!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 26.02.2020

son 16 turu heyecanı devam ediyor... İspanyol devi evinde, İngiliz devi ile karşılaşacak. , temsilcimiz Galatasaray'ın da bulunduğu A Grubu'nda 2. olarak son 16'ya yükselmiş ve C Grubu lideri ile eşleşmişti. Peki Real Madrid-Manchester City karşılaşması ne zaman, saat kaçta oynanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? Dev karşılaşmaya yönelik tüm bilgiler haberimizde...

son 16 turu heyecanı devam ediyor... 'da İngiliz devi ile karşı karşıya gelecek.

REAL MADRID-MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

'in sahası Santiago Bernabeu'da oynanacak karşılaşma TSİ saat 23.00'te başlayacak. Dev karşılaşmayı hakem Daniele Orsato yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, Casemiro, Kroos, Valverde, Isco, Bale, Benzema

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Laporte, Zinchenko; Rodri, De Bruyne, Silva, Mahrez, Bernardo Silva, Agüero

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)

* , Real Madrid'le tamamı Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere oynadığı 4 maçta galibiyet alamadı. Evinde 2 kez berabere kalan İngiliz ekibi, deplasmanda da 2 kez mağlup oldu.

* Real Madrid, İngiliz takımlarıyla eşleştiği son 4 eleme turu maçında rakiplerini yenmeyi başardı.

* Real Madrid üst üste 23. sezon Şampiyonlar Ligi eleme turlarında sahaya çıkacak. İspanyol temsilcisi bu alanda en uzun serinin sahibi.

* Manchester City, üst üste 7. kez Devler Ligi'nde eleme turlarına kaldı. İngiliz ekibi son 4 sezonun üçünde en az çeyrek final gördü.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Manchester City CAS'a başvurdu! Manchester City CAS'a başvurdu!
Yok böyle bir gol! 70 metre koştu ve... Yok böyle bir gol! 70 metre koştu ve...
7 maçlık galibiyet hasreti sona erdi! Cenk Tosun... 7 maçlık galibiyet hasreti sona erdi! Cenk Tosun...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör