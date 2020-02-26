26 Şubat 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Olimpik Lyon-Juventus UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte Muhtemel 11'ler...

Olimpik Lyon-Juventus maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 26.02.2020

, son 16 turu maçlarıyla devam ediyor... Fransız temsilcisi Olimpik , İtalyan ekibi ile karşı karşıya gelecek. G Grubu'nda yer alan Olimpik Lyon, grup aşamasında 2. olmuş ve D Grubu lideri Juventus ile eşleşmişti. Peki Olimpik Lyon-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Karşılaşmada 11'ler nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

son 16 turu karşılaşmalarında heyecan devam ediyor... Fransız temsilcisi Olimpik , İtalyan ekibi ile karşı karşıya gelecek.

LYON-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Parc Olympique Lyonnais'te oynanacak karşılaşma TSİ saat 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Gil Manzano yönetecek. Yardımcılıklarını ise Diego Barbero ve Angel Rodriguez yapacak. VAR'da ise Juan Munuera ve Ricardo De Burgos olacak. Dev karşılaşma beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak.

LYON-JUVENTUS MUHTEMEL 11'LER

Lyon: Lopes; Tete, Andersen, Denayer, Marcal; Tousart, Mendes; Traore, Aouar, Terrier; Dembele

Juventus: Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo.

EKSİKLER

Ev sahibi ekipte; Rafael, Kone, Depay ve Reine-Adelaide forma giyemeyecek.

Konuk ekipte ise Douglas Costa, Khedira forma giyemeyecek. Forvet Gonzalo Higuain'in ise durumu maç saatinde belli olacak.

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