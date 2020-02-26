Olimpik Lyon-Juventus UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte Muhtemel 11'ler...
UEFA Şampiyonlar Ligi, son 16 turu maçlarıyla devam ediyor... Fransız temsilcisi Olimpik Lyon, İtalyan ekibi Juventus ile karşı karşıya gelecek. G Grubu'nda yer alan Olimpik Lyon, grup aşamasında 2. olmuş ve D Grubu lideri Juventus ile eşleşmişti. Peki Olimpik Lyon-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Karşılaşmada 11'ler nasıl olacak? İşte tüm detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu karşılaşmalarında heyecan devam ediyor... Fransız temsilcisi Olimpik Lyon, İtalyan ekibi Juventus ile karşı karşıya gelecek.
LYON-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Parc Olympique Lyonnais'te oynanacak karşılaşma TSİ saat 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Gil Manzano yönetecek. Yardımcılıklarını ise Diego Barbero ve Angel Rodriguez yapacak. VAR'da ise Juan Munuera ve Ricardo De Burgos olacak. Dev karşılaşma beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak.
LYON-JUVENTUS MUHTEMEL 11'LER
Lyon: Lopes; Tete, Andersen, Denayer, Marcal; Tousart, Mendes; Traore, Aouar, Terrier; Dembele
Juventus: Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo.
EKSİKLER
Ev sahibi ekipte; Rafael, Kone, Depay ve Reine-Adelaide forma giyemeyecek.
Konuk ekipte ise Douglas Costa, Khedira forma giyemeyecek. Forvet Gonzalo Higuain'in ise durumu maç saatinde belli olacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...