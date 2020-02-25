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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Koronavirüs tehlikesi!
Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 Giriş Tarihi: 25.02.2020
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Koronavirüs tehlikesi... UEFA İkinci Başkanı Michele Uva, Koronavirüs'ün Avrupa'da tehlikeli bir boyuta ulaşması durumunda Şampiyonlar Ligi'ni durdurmak zorunda kalacaklarını ifade etti.
UEFA İkinci Başkanı Michele Uva şu ifadeleri kullandı:
"EURO 2020'yi iptal etmek ya da şehir değiştirmek istemiyoruz. Ancak, ev sahibi ülkelerden biri virüse karşı garanti vermezse, bu durumda şehir değişikliğine gidebiliriz."
"Eğer korona virüs Avrupa çapında bir tehdit haline gelirse ve istemediğimiz noktaya ulaşırsa, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni durdurmak zorunda kalırız."
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