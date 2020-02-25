25 Şubat 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Koronavirüs tehlikesi!

Şampiyonlar Ligi'nde Koronavirüs tehlikesi!
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 Giriş Tarihi: 25.02.2020

Şampiyonlar Ligi'nde Koronavirüs tehlikesi... UEFA İkinci Başkanı , Koronavirüs'ün Avrupa'da tehlikeli bir boyuta ulaşması durumunda Şampiyonlar Ligi'ni durdurmak zorunda kalacaklarını ifade etti.

UEFA İkinci Başkanı Michele Uva şu ifadeleri kullandı:

"EURO 2020'yi iptal etmek ya da şehir değiştirmek istemiyoruz. Ancak, ev sahibi ülkelerden biri virüse karşı garanti vermezse, bu durumda şehir değişikliğine gidebiliriz."

"Eğer korona virüs Avrupa çapında bir tehdit haline gelirse ve istemediğimiz noktaya ulaşırsa, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni durdurmak zorunda kalırız."

Futbola koronavirüs engeli! Japonya ve Güney Kore'de...
Koronavirüs İtalya'yı da vurdu! 6 maç...
Dev maç öncesi Barcelona ve Messi'de koronavirüs alarmı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
7 maçlık galibiyet hasreti sona erdi! Cenk Tosun... 7 maçlık galibiyet hasreti sona erdi! Cenk Tosun...
Yok böyle bir gol! 70 metre koştu ve... Yok böyle bir gol! 70 metre koştu ve...
Almanya'da Türk spor kulübüne ırkçı saldırı! Almanya'da Türk spor kulübüne ırkçı saldırı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör