Liverpool 3-2 West Ham United | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Liverpool, sahasında West Ham United'ı 3-2 mağlup ederek üst üste 18. galibiyetini aldı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller Wijnaldum, Salah ve Mane'den gelirken, konuk takımın gollerini Diop ve Fornald kaydetti.

Premier Lig'in 27. haftasında Liverpool ile West Ham United, Anfield'da kozlarını paylaştı. Bu sezon yoluna namağlup devam eden Kırmızılar, ikinci yarısında 2-1 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak şampiyonluk yolundaki yürüşünü sürdürdü.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren goller 9. dakikada Georginio Wijnaldum, 68. dakikada Mohamed Salah ve 81. dakikada Sadio Mane'den geldi. West Ham'ın 12. dakikada Issa Diop ve 54. dakikada Pablo Fornals ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.

Liverpool bu sonuçla puanını 79'a yükselterek en yakın rakibi Manchester City'nin 22 puan önünde liderliğini sürdürdü. Kümede kalma mücadelesi veren ve bu sezonki 15. yenilgisini alan West Ham United ise 24 puanla 18. sırada kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Liverpool, 29 Şubat Cumartesi günü TSİ 20.30'da Watford deplasmanına konuk olacak. West Ham United ise aynı gün TSİ 18.00'de Southampton'ı ağırlayacak.

DİĞER