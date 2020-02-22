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Chelsea 2-0 Tottenham | MAÇ SONUCU
Güncelleme Tarihi: 22.02.2020 Giriş Tarihi: 22.02.2020
İngiltere Premier Lig'in 27. haftası dev bir karşılaşmaya ev sahipliği yaptı. Chelsea sahasında Tottenham'ı Olivier Giroud ve Marcos Alonso'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Chelsea Stamford Bridge'de Tottenham'ı konuk etti. 'Maviler' sahasında 15. dakikada Olivier Giroud ve 48'de Marcos Alonso'nun attığı gollerle 2-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Chelsea puanını 44 puana çıkartırken, Mourinho'nun öğrencileri 40 puanda kaldı.
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