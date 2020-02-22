22 Şubat 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea 2-0 Tottenham | MAÇ SONUCU

Chelsea Tottenham'ı rahat geçti
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 22.02.2020 Giriş Tarihi: 22.02.2020

'in 27. haftası dev bir karşılaşmaya ev sahipliği yaptı. sahasında ve 'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.

'in 27. haftasında Stamford Bridge'de 'ı konuk etti. 'Maviler' sahasında 15. dakikada ve 48'de 'nun attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Chelsea puanını 44 puana çıkartırken, Mourinho'nun öğrencileri 40 puanda kaldı.

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