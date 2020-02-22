Chelsea 2-0 Tottenham | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Çin Süper Lig takımı Shanghai Shenhua'dan devre arasında sezon sonuna kadar kiraladığı forvet oyuncusu Odion Ighalo'yu olası bir Covid19 (koronavirüs) taşıması ihtimalinden dolayı kulüp tesislerine girişini yasakladı.