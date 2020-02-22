22 Şubat 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih liderliğini sürdürdü | Bayern Münih 3-2 Paderborn (MAÇ SONUCU)

Bayern Münih liderliğini sürdürdü
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 22.02.2020

'nde 23. haftanın açılış maçında lider , sahasında 'u 3-2 mağlup etti. Ev sahibe ekibe galibiyeti getiren golleri Gnabry ve Lewandowski (2) kaydederken, konuk takımın golleri Srbeny ve Michel'den geldi.

'nın 23. haftasında , Allianz Arena'da son sırada bulunan 'u konuk etti. Münih ekibi, 25. dakikada Serge Gnabry ve 70 ile 88. dakikalarda 'nin golleriyle karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Güçlü rakibi karşısında iki kez beraberliği yakalayan konuk ekibin golleri ise 44. dakikada Dennis Srbeny ve 75. dakikada Sven Michel'den geldi.

Bu sonuçla üst üste ikinci galibiyetini alan lider Bayern Münih, puanını 49'a yükselterek en yakın rakibi RB Leipzig ile puan farkını maç fazlasıyla 4'e çıkardı. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Paderborn ise 16 puanla son sırada kaldı.

'nin 24. haftasında Bayern Münih, 29 Şubat Cumartesi günü TSİ 17.30'da Hoffenheim'a konuk olacak. Paderborn ise aynı gün ve aynı saate deplasmanda Mainz ile karşılaşacak.

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