20 Şubat 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

CANLI l AS Roma-Gent

CANLI l AS Roma-Gent
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 Giriş Tarihi: 20.02.2020

Avrupa Ligi'nde heyecan son 32 turuyla devam ediyor. Temsilcimiz 'in de bulunduğu J Grubu'ndan ikinci olarak çıkan Roma ile I Grubu'nu ilk sırada bitiren Gent, Avrupa Ligi son 32 turunda karşı karşıya geliyor. 23.00'da başlayan karşılaşmayı Aspor.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Avrupa Ligi'nde heyecan son 32 turuyla devam ediyor. Temsilcimiz 'in de bulunduğu J Grubu'ndan ikinci olarak çıkan Roma ile I Grubu'nu ilk sırada bitiren Gent, Avrupa Ligi son 32 turunda karşı karşıya geliyor.

11'LER

ROMA: Lopez, Smalling, Aleksandar Kolarov, Federico Fazio, Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, Diego Perotti, Jordan Veretout ,
Carles Perez, Leonardo Spinazzola, Edin Dzeko

GENT: T. Kaminski, M. Ngadeu-Ngadjui, M. Mohammadi, M. Lustig, I. Plastun, E. Owusu,V. Odjidja-Ofoe, J. David, S. Kums, R. Bezus, L. Depoitre



CENGİZ ÜNDER VE MERT ÇETİN KADRODA

Milli futbolcu maç kadrosunda yer alırken, sakatlığı bulunan kadroya dahil edilmedi.

AVRUPA LİGİ ROMA - GENT MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu Roma - Gent karşılaşması 20 Şubat Perşembe (Bugün) Jan Breysel Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 23.00'da başladı ve BeIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor olan karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonu'ndan Georgi Kabakov yönetiyor.

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