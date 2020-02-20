CANLI l AS Roma-Gent

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan son 32 turuyla devam ediyor. Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in de bulunduğu J Grubu'ndan ikinci olarak çıkan Roma ile I Grubu'nu ilk sırada bitiren Gent, Avrupa Ligi son 32 turunda karşı karşıya geliyor. 23.00'da başlayan karşılaşmayı Aspor.com.tr'den takip edebilirsiniz...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan son 32 turuyla devam ediyor. Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in de bulunduğu J Grubu'ndan ikinci olarak çıkan Roma ile I Grubu'nu ilk sırada bitiren Gent, Avrupa Ligi son 32 turunda karşı karşıya geliyor.

11'LER

ROMA: Lopez, Smalling, Aleksandar Kolarov, Federico Fazio, Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, Diego Perotti, Jordan Veretout ,

Carles Perez, Leonardo Spinazzola, Edin Dzeko

GENT: T. Kaminski, M. Ngadeu-Ngadjui, M. Mohammadi, M. Lustig, I. Plastun, E. Owusu,V. Odjidja-Ofoe, J. David, S. Kums, R. Bezus, L. Depoitre





CENGİZ ÜNDER VE MERT ÇETİN KADRODA

Milli futbolcu Cengiz Ünder maç kadrosunda yer alırken, sakatlığı bulunan Mert Çetin kadroya dahil edilmedi.

AVRUPA LİGİ ROMA - GENT MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu Roma - Gent karşılaşması 20 Şubat Perşembe (Bugün) Jan Breysel Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 23.00'da başladı ve BeIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor olan karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonu'ndan Georgi Kabakov yönetiyor.

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