20 Şubat 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

AS Roma-Gent maçı ne zaman, hangi kanalda? Cengiz Ünder ve Mert Çetin oynayacak mı?

AS Roma-Gent maçında Cengiz Ünder oynayacak mı?
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 Giriş Tarihi: 20.02.2020

Avrupa Ligi'nde heyecan son 32 turuyla devam ediyor. Temsilcimiz 'in de bulunduğu J Grubu'ndan ikinci olarak çıkan Roma ile I Grubu'nu ilk sırada bitiren Gent, Avrupa Ligi son 32 turunda karşı karşıya geliyor. Peki AS Roma-Gent maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

Avrupa Ligi'nde heyecan son 32 turuyla devam ediyor. Temsilcimiz 'in de bulunduğu J Grubu'ndan ikinci olarak çıkan Roma ile I Grubu'nu ilk sırada bitiren Gent, Avrupa Ligi son 32 turunda karşı karşıya geliyor.

CENGİZ ÜNDER VE MERT ÇETİN KADRODA

Milli futbolcu maç kadrosunda yer alırken, sakatlığı bulunan kadroya dahil edilmedi.

AVRUPA LİGİ ROMA - GENT MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu Roma - Gent karşılaşması 20 Şubat Perşembe (Bugün) Jan Breysel Stadyumu'nda oynanacak. Saat 23.00'da başlayacak ve BeIN Sports 2'den naklen yayınlanacak olan karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonu'ndan Georgi Kabakov yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Roma: Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Carles Perez, Pellegrini, Perotti; Kalinic.

Gent: Kaminski; Lustig, Plastun, Ngadeu-Ngadjui, Asare; Bezus, Kums, Owusu, Odjidja-Ofoe; David, Kvilitaia

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