AS Roma-Gent maçı ne zaman, hangi kanalda? Cengiz Ünder ve Mert Çetin oynayacak mı?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan son 32 turuyla devam ediyor. Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in de bulunduğu J Grubu'ndan ikinci olarak çıkan Roma ile I Grubu'nu ilk sırada bitiren Gent, Avrupa Ligi son 32 turunda karşı karşıya geliyor. Peki AS Roma-Gent maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan son 32 turuyla devam ediyor. Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in de bulunduğu J Grubu'ndan ikinci olarak çıkan Roma ile I Grubu'nu ilk sırada bitiren Gent, Avrupa Ligi son 32 turunda karşı karşıya geliyor.

CENGİZ ÜNDER VE MERT ÇETİN KADRODA

Milli futbolcu Cengiz Ünder maç kadrosunda yer alırken, sakatlığı bulunan Mert Çetin kadroya dahil edilmedi.

AVRUPA LİGİ ROMA - GENT MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu Roma - Gent karşılaşması 20 Şubat Perşembe (Bugün) Jan Breysel Stadyumu'nda oynanacak. Saat 23.00'da başlayacak ve BeIN Sports 2'den naklen yayınlanacak olan karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonu'ndan Georgi Kabakov yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Roma: Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Carles Perez, Pellegrini, Perotti; Kalinic.

Gent: Kaminski; Lustig, Plastun, Ngadeu-Ngadjui, Asare; Bezus, Kums, Owusu, Odjidja-Ofoe; David, Kvilitaia

DİĞER