CANLI l Atletico Madrid-Liverpool
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda İspanya'nın Atletico Madrid ekibiyle İngiltere'nin lideri Liverpool karşı karşıya gelecek. Dev karşılaşma öncesi özellikle Madrid temsilcisi taraftarının da desteğiyle rövanşa avantajlı girmek istiyor. 23.00'da başlayan karşılaşmayı Aspor.com.tr'den takip edebilirsiniz...
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu heyecanı Atletico Madrid-Liverpool eşleşmesiyle başlıyor... La Liga'da lider bitime 14 hafta kala Real Madrid'in 13 puan gerisinde bulunan Atletico Madrid; İngiltere Premier Lig'de en yakın takipçisi Manchester City'nin 25 puan önünde bulunan lider Liverpool'u ağırlıyor...
11'LER
Atletico Madrid: Oblak, Vrsaljko, Savic, Felipe, Lodi, Lemar, Koke, Thomas, Saúl, Correa, Morata
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Mane, Salah, Firmino
ATLETICO MADRID-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 23.00'da başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor. Dev karşılaşmayı Szymon Marciniak yönetiyor. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapıyor. Karşılaşmanın VAR hakemleri ise Pawel Gil ve Tomasz Kwiatkowski olacak.
GRUP AŞAMALARI
Atletico Madrid grup aşamasında Juventus, Bayer Leverkusen ve Lokomotif Moskova takımlarıyla karşılaşmış ve 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 10 puanla grubu 2. sırada kapatmıştı.
Konuk ekip Liverpool ise; Napoli, Salzburg ve Genk ile karşılaşmış ve 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 13 puanla lider durumda bir üst tura yükselmişti.
JOAO FELIX MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK
Atletico Madrid'de sakatlıkları süren Trippier, Herrera, Diego Costa bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Madrid ekibinin yıldızı Joao Felix'in durumu ise maç saatinde belli olacak.
Liverpool'da ise Xherdan Shaqiri'nin sakatlığı devam ediyor.
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