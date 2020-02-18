18 Şubat 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

CANLI l Atletico Madrid-Liverpool

CANLI l Atletico Madrid-Liverpool
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 Giriş Tarihi: 18.02.2020

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda 'nın ekibiyle İngiltere'nin lideri karşı karşıya gelecek. Dev karşılaşma öncesi özellikle Madrid temsilcisi taraftarının da desteğiyle rövanşa avantajlı girmek istiyor. 23.00'da başlayan karşılaşmayı Aspor.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu heyecanı - eşleşmesiyle başlıyor... 'da lider bitime 14 hafta kala 'in 13 puan gerisinde bulunan Atletico Madrid; İngiltere Premier Lig'de en yakın takipçisi 'nin 25 puan önünde bulunan lider 'u ağırlıyor...

11'LER

Atletico Madrid: Oblak, Vrsaljko, Savic, Felipe, Lodi, Lemar, Koke, Thomas, Saúl, Correa, Morata

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Mane, Salah, Firmino

ATLETICO MADRID-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 23.00'da başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor. Dev karşılaşmayı Szymon Marciniak yönetiyor. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapıyor. Karşılaşmanın VAR hakemleri ise Pawel Gil ve Tomasz Kwiatkowski olacak.

GRUP AŞAMALARI

Atletico Madrid grup aşamasında Juventus, ve Lokomotif Moskova takımlarıyla karşılaşmış ve 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 10 puanla grubu 2. sırada kapatmıştı.

Konuk ekip Liverpool ise; Napoli, Salzburg ve Genk ile karşılaşmış ve 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 13 puanla lider durumda bir üst tura yükselmişti.

JOAO FELIX MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK

Atletico Madrid'de sakatlıkları süren Trippier, Herrera, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Madrid ekibinin yıldızı Joao Felix'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

Liverpool'da ise 'nin sakatlığı devam ediyor.

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