17 Şubat 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

Chelsea-Manchester United maçına dair tüm bilgiler!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 17.02.2020

'in 26. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak... 'ın öğrencileri sahasında 'in ekibi 'ı ağırlayacak. Peki Chelsea-Manchester United karşılaşması ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte dev mücadeleyle ilgili tüm bilgiler...

'in 26. haftası adeta nefesleri kesecek bir karşılaşmaya sahne olacak. sahasında ile karşı karşıya gelecek.

'ın öğrencileri, geride bıraktığımız 25 haftada 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle birlikte 41 puanda 4. sırada yer alıyor.

'Kırmızı Şeytanlar'ın ise 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 35 puanla 9. sırada yer aldı.

CHELSEA-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Stamford Bridge'de oynanacak mücadele saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Anthony Taylor yönetecek. Dev müsabaka S Sport'tan canlı yayınlanacak.

CHELSEA-MANCHESTER UNITED MUHTEMEL 11'LER

Chelsea: Kepa, Reece James, Rudiger, Christensen, Azpilicueta, Kante, Jorginho, Willian, Mount, Hudson-Odoi, Abraham

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw, Matic, Fred, Fernandes, James, Greenwood, Martial

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