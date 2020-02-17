Chelsea-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...
İngiltere Premier Lig'in 26. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak... Frank Lampard'ın öğrencileri Chelsea sahasında Solskjaer'in ekibi Manchester United'ı ağırlayacak. Peki Chelsea-Manchester United karşılaşması ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte dev mücadeleyle ilgili tüm bilgiler...
İngiltere Premier Lig'in 26. haftası adeta nefesleri kesecek bir karşılaşmaya sahne olacak. Chelsea sahasında Manchester United ile karşı karşıya gelecek.
Frank Lampard'ın öğrencileri, geride bıraktığımız 25 haftada 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle birlikte 41 puanda 4. sırada yer alıyor.
'Kırmızı Şeytanlar'ın ise 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 35 puanla 9. sırada yer aldı.
CHELSEA-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Stamford Bridge'de oynanacak mücadele saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Anthony Taylor yönetecek. Dev müsabaka S Sport'tan canlı yayınlanacak.
CHELSEA-MANCHESTER UNITED MUHTEMEL 11'LER
Chelsea: Kepa, Reece James, Rudiger, Christensen, Azpilicueta, Kante, Jorginho, Willian, Mount, Hudson-Odoi, Abraham
Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw, Matic, Fred, Fernandes, James, Greenwood, Martial
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