AC Milan-Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda oynanacak? Hakan Çalhanoğlu...

İtalya Serie A'nın 24. haftasında AC Milan sahasında Torino'yu ağırlayacak. Ev sahibi ekibin 5 haftalık yenilmezlik serisine geçtiğimiz hafta Inter son vermişti. Konuk ekip ise 4 haftadır puana hasret durumda. Peki AC Milan-Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

İtalya Serie A'nın 24. haftasında AC Milan evinde Torino ile karşı karşıya gelecek. Milano ekibi geride kalan 23 haftada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 32 puan topladı ve 10. sırada yer aldı.

Konuk ekip ise; 23 haftada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiet alarak 27 puan topladı ve 14. sırada kendine yer buldu.

AC MİLAN - TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

San Siro (Giuseppe Meazza) Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Michael Frabbri yönetecek. Dev mücadele beIN SPORTS HD 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

AC MİLAN'IN MUHTEMEL 11'İ

Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic, Paqueta; Ibrahimovic.

HAKAN KADRODA YOK!

Milan, sakatlığından dolayı Hakan Çalhanoğlu'nu Torino maçı kadrosuna dahil etmedi.