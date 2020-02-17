17 Şubat 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

AC Milan-Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda oynanacak? Hakan Çalhanoğlu...

Milan-Torino maçına dair tüm bilgiler! Çalhanoğlu...
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 Giriş Tarihi: 17.02.2020

A'nın 24. haftasında sahasında 'yu ağırlayacak. Ev sahibi ekibin 5 haftalık yenilmezlik serisine geçtiğimiz hafta Inter son vermişti. Konuk ekip ise 4 haftadır puana hasret durumda. Peki AC -Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

A'nın 24. haftasında evinde ile karşı karşıya gelecek. Milano ekibi geride kalan 23 haftada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 32 puan topladı ve 10. sırada yer aldı.

Konuk ekip ise; 23 haftada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiet alarak 27 puan topladı ve 14. sırada kendine yer buldu.

AC MİLAN - TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

San Siro (Giuseppe Meazza) Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Michael Frabbri yönetecek. Dev mücadele beIN SPORTS HD 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

AC MİLAN'IN MUHTEMEL 11'İ

Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic, Paqueta; Ibrahimovic.

HAKAN KADRODA YOK!

, sakatlığından dolayı 'nu Torino maçı kadrosuna dahil etmedi.

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