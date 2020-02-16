FC Köln-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Bundesliga'nın 22. haftasında FC Köln sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak. FC Köln son 6 karşılaşmada 5 galibiyet alarak büyük bir çıkış yakaladı. Bayern Münih'in ise 7 maçlık yenilmemezlik serisi bulunuyor. Peki FC Köln-Bayern Münih karşılaşması ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev müsabakaya ait tüm detaylar...

Bundesliga'nın 22. haftasında FC Köln evinde Bayern Münih ile karşılaşacak. Ev sahibi ekip 20 haftada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 23 puan topladı ve 14. sırada yer aldı.

Konuk ekip ise, 21 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 43 puan toplayan Münih ekibi, 2. sırada bulunuyor.

FC KOLN-BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rhein Energie Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Mücadeleyi Felix Zwayer yönetecek. Zirveyi ve düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşma S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

KARŞILAŞMANIN ÖZETİ aspor.com.tr'de...

FC Köln-Bayern Münih karşılaşmasının özet görüntülerini aspor.com.tr'de bulabilirsiniz...