16 Şubat 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

FC Köln-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

FC Köln-Bayern Münih karşılaşmasına dair tüm bilgiler!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 16.02.2020

Bundesliga'nın 22. haftasında sahasında 'i ağırlayacak. FC son 6 karşılaşmada 5 galibiyet alarak büyük bir çıkış yakaladı. Münih'in ise 7 maçlık yenilmemezlik serisi bulunuyor. Peki FC Köln-Bayern Münih karşılaşması ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev müsabakaya ait tüm detaylar...

Bundesliga'nın 22. haftasında evinde ile karşılaşacak. Ev sahibi ekip 20 haftada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 23 puan topladı ve 14. sırada yer aldı.

Konuk ekip ise, 21 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 43 puan toplayan Münih ekibi, 2. sırada bulunuyor.

FC KOLN-BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rhein Energie Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Mücadeleyi Felix Zwayer yönetecek. Zirveyi ve düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşma S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

KARŞILAŞMANIN ÖZETİ aspor.com.tr'de...

FC - Münih karşılaşmasının özet görüntülerini aspor.com.tr'de bulabilirsiniz...

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