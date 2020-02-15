Union Berlin 2-3 Bayer Leverkusen | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga 22. hafta karşılaşmasında Bayer Leverkusen deplasmanda Union Berlin'e konuk olduğu mücadelenin 90+4. dakikasında bulduğu golle rakibini 3-2 yendi ve üç puana uzandı.

Bundesliga'nın 22. haftasında Bayer Leverkusen, deplasmanda Union Berlin'e konuk oldu.

An der Alten Försterei Stadı'nda TSİ 17.30'da başlayan ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanan maçta Union Berlin'in gollerini 7. dakikada Gentner ve 87. dakikada Bülter kaydedeken, Bayer Leverkusen'e 3 puanı getiren golleri 22'de Havertz, 83'te Diaby ve 90+4'te Bellarabi kaydetti.

Bu maçın ardından, Bayer Leverkusen 40 puana ulaşarak maç fazlasıyla ligin 4. sırasına yükselirken, 11. sıradaki Union Berlin 26 puanda kaldı.