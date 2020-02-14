14 Şubat 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Özet görüntüler aspor.com.tr'de...

Dortmund - Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 Giriş Tarihi: 14.02.2020

Almanya 'nın 22. hafta karşılaşmasında sahasında ile karşılaşacak. Dortmund'un 3 haftalık galibiyet serisine geçtiğimiz hafta son vermişti. Konuk ekip ise çıkışa geçerek son 4 haftada 10 puan topladı ve 4 maçlık yenilmemezlik serisi oluşturdu. Peki Dortmund - Frankfurt müsabakası saat kaçta, ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair bilgiler...

'nın 22. haftasında evinde ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi ev sahibinin 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunuyor. 39 puanı olan sarı-siyahlı ekip 3. sırada yer alıyor.

Konuk ekip Frankfurt ise 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet bulunuyor. Son 4 haftada çıkış yakalayan konuk ekip, 28 puanla 9. sırada yer alıyor.

İki ekip arasındaki son 5 karşılaşmada Dortmund 2 galibiyet alırken, diğer 3 maç da berabere sona erdi. Frankfurt'un ise galibiyeti bulunmuyor.

BORUSSIA DORTMUND - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

'ta oynanacak karşılaşma saat 22.30'da başlayacak. Mücadeleyi Bastian Dankert yönetecek. Müsabaka S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

KARŞILAŞMANIN ÖZETİ aspor.com.tr'de

Dev mücadelenin özet görüntülerini karşılaşma sonunda sitemizde bulabilirsiniz...

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