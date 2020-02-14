Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Özet görüntüler aspor.com.tr'de...

Almanya Bundesliga'nın 22. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund sahasında Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Dortmund'un 3 haftalık galibiyet serisine geçtiğimiz hafta Bayer Leverkusen son vermişti. Konuk ekip ise çıkışa geçerek son 4 haftada 10 puan topladı ve 4 maçlık yenilmemezlik serisi oluşturdu. Peki Dortmund - Frankfurt müsabakası saat kaçta, ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair bilgiler...

Bundesliga'nın 22. haftasında Borussia Dortmund evinde Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi ev sahibinin 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunuyor. 39 puanı olan sarı-siyahlı ekip 3. sırada yer alıyor.

Konuk ekip Frankfurt ise 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet bulunuyor. Son 4 haftada çıkış yakalayan konuk ekip, 28 puanla 9. sırada yer alıyor.

İki ekip arasındaki son 5 karşılaşmada Dortmund 2 galibiyet alırken, diğer 3 maç da berabere sona erdi. Frankfurt'un ise galibiyeti bulunmuyor.

BORUSSIA DORTMUND - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Signal Iduna Park'ta oynanacak karşılaşma saat 22.30'da başlayacak. Mücadeleyi Bastian Dankert yönetecek. Müsabaka S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

KARŞILAŞMANIN ÖZETİ aspor.com.tr'de

Dev mücadelenin özet görüntülerini karşılaşma sonunda sitemizde bulabilirsiniz...