13 Şubat 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

CANLI | Milan - Juventus

CANLI | Milan - Juventus
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 13.02.2020

'nda yarı final heyecanı devam ediyor. Kupada yarı finalin ilk maçında 'lı deplasmanda Inter'i 1-0 mağlup ederek final için büyük avantaj sağlamıştı. Yarı finalin diğer müsabakasında ise Çizme'nin iki devi Milan ile , 'da karşı karşıya geliyor. Dev maçı aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

'nda heyecan yarı final karşılaşmalarıyla devam ediyor. Yarı finalin ilk mücadelesinde Inter sahasında 'lı 'yi ağırlamış, konuk ekip mücadeleyi 1-0 kazanarak rövanş öncesi büyük avantaj elde etmişti. Yarı finalin bir maçında ise 'lu Milan zorlu rakibi ile karşı karşıya geliyor... Mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

MILAN - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

San Siro'da oynanan Milan - Juventus maçıTRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Kırmızı siyahlılar, Hakan Çalhanoğlu'nun yıldızlaştığı çeyrek final karşılaşmasında Torino'yu 4-2 yenerek bir üst tura çıkmayı başarmıştı. Juventus da, son 8 turunda Başkent temsilcisi Roma'yı 3 - 1 ile geçmişti.

Serie A'da bu sezon taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Milan, 32 puanla 10'uncu sırada yer alıyor. Son 8 sezonun şampiyonu 'lu Juventus 54 puanla ligde zirveyi İnter ile paylaşıyor.


NAPOLI AVANTAJI KAPTI

, İtalya Kupası yarı final ilk maçında Napoli, deplasmanda Inter'i 1-0 yenerek, rövanş maçı için avantajlı bir skor elde etti.

Milano'daki Stadı'nda oynanan yarı finalin ilk maçında, ligde şampiyonluğa oynayan Inter ile iyi bir sezon geçirmeyen Napoli karşı karşıya geldi. İki takımın da karşılıklı pozisyonlar bulduğu ilk yarı golsüz tamamlandı.

İkinci yarının 57. dakikasında konuk Napoli, Fabian Ruiz ile 1-0 öne geçti. Maçın kalan dakikalarında Inter, bulduğu fırsatları değerlendiremeyince Napoli, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Napoli, 5 Mart'ta rövanşta ağırlayacağı Inter karşısında avantajlı bir skor elde etmiş oldu.

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