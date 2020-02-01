01 Şubat 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

Nefes kesecek Real Madrid - Atletico Madrid maçına dair tüm bilgiler!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 01.02.2020

nefes kesen bir maça sahne olacak! 'nin ekibi , 'da 'nin ekibi 'i ağırlayacak. Yüksek tempoda geçecek 'Madrid Derbisi', büyük bir rekabeti de beraberinde getiriyor. Peki Real Madrid-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm bilgiler...

'nın lideri , 'da ile karşı karşıya gelecek. Ligde sadece 1 yenilgisi olan ve 12 maçlık yenilmemezlik serisi bulunan eflatun-beyazlılar, bu serisini sürdürmek istiyor.

21 hafta sonunda 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Real Madrid, 46 puanla Barcelona'nın 3 puan önünde lider konumda bulunuyor.

Konuk ekip ise son 2 karşılaşmada sadece 1 puan alabildi. Simeone'nin ekibi ligde en çok beraberlik alan 4 takımdan biri konumunda...

9 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan Atletico Madrid ise 36 puanla 5. sırada bulunuyor.

REAL MADRID - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Santiago Bernabeu'da oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Estrada Fernandez yönetecek. Madrid Derbisi, Spor SMART ekranlarından naklen yayınlanacak.

REAL MADRID - ATLETICO MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LER...

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, Casemiro, Kross, Valverde, Modric, Isco, Benzema.

Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Felipe, Savic, Lodi, Partey, Herrera, Niguez, Koke, Correa, Morata.

ATLETICO'DA 6 SAKAT!

Ev sahibinde Marco Asensio ve Eden Hazard'ın sakatlıkları devam ediyor.

Konuk ekipte ise sakatlıklar can sıkıyor. Arias, Jose Gimenez, Lemar, , Dario Poveda ve Joao Felix'in sakatlıkları bulunuyor.

ZIDANE VE SIMEONE DERBİDE 12'NCİ KEZ KARŞI KARŞIYA

Real Madrid ile Atletico Madrid Teknik Direktörü , teknik adam olarak Madrid derbisinde 10 kez karşı karşıya geldi. Teknik adamlık kariyerlerindeki karşılaşmalarında Zidane 4, Simeone 2 kez kazanrken 4 maç da beraberlikle sona erdi.

1 kez de futbolcu olarak bu derbide rakip olan iki ismin Aralık 2003'teki mücadelesinde Zidane önderliğinde Real Madrid, maçı 2-0 kazanırken Atletico takımındaki eksikler nedeniyle Simeone o maçta orta saha yerine stoper olarak görev yaptı ve bu maç, Madrid derbileri tarihinin en erken golünün atıldığı maç olarak da kayıtlara geçti. Maçın 16'ncı saniyesinde golü atan Brezilyalı Ronaldo, Madrid derbilerinin en hızlı golünü atan oyuncusu unvanını halen elinde bulunduruyor.

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