28 Ocak 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Christian Eriksen Inter'de

Christian Eriksen Inter'de
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 28.01.2020

İngiliz devi Tottenham'ın Danimarkalı yıldızı , Inter'e transferi için 'ya geldi. Eriksen'i çok sayıda Interli taraftar karşıladı.

ekibi Tottenham'da forma giyen Danimarkalı futbolcu , Inter'e transferi için 'ya geldi. Inter Teknik Direktörü Antonio Conte'nin uzun süredir istediği Eriksen, geçtiğimiz hafta adının Inter ile anılması yönündeki haberlere olumlu tepki vermişti. Bugün gerçekleşen gelişmede Christian Eriksen transferi için İtalya'ya gelirken kendisini çok sayıda Inter taraftarı havalimanında karşıladı. 27 yaşındaki futbolcu daha sonra özel bir araçla sağlık kontrolleri için Milano'da bir hastaneye götürüldü.

Danimarkalı futbolcu bu sezon Tottenham formasıyla 28 karşılaşmaya çıkarken 3 gol 3 asistlik performans gösterdi.

Eriksen 2013 yazında Ajax'tan Tottenham'a 13.5 milyon Euro bonservis bedeliyle olmuştu.

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