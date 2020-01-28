Christian Eriksen Inter'de
İngiliz devi Tottenham'ın Danimarkalı yıldızı Christian Eriksen, Inter'e transferi için İtalya'ya geldi. Eriksen'i çok sayıda Interli taraftar karşıladı.
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen, Inter'e transferi için İtalya'ya geldi. Inter Teknik Direktörü Antonio Conte'nin uzun süredir istediği Eriksen, geçtiğimiz hafta adının Inter ile anılması yönündeki haberlere olumlu tepki vermişti. Bugün gerçekleşen gelişmede Christian Eriksen transferi için İtalya'ya gelirken kendisini çok sayıda Inter taraftarı havalimanında karşıladı. 27 yaşındaki futbolcu daha sonra özel bir araçla sağlık kontrolleri için Milano'da bir hastaneye götürüldü.
Danimarkalı futbolcu bu sezon Tottenham formasıyla 28 karşılaşmaya çıkarken 3 gol 3 asistlik performans gösterdi.
Eriksen 2013 yazında Ajax'tan Tottenham'a 13.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
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