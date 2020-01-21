Chelsea - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Chelsea sahasında Arsenal'i konuk edecek. Tempolu geçmesi beklenen dev karşılaşmada ev sahibi son maçında deplasmanda Newcastle United'a 1-0 yenilmiş, konuk ekip ise sahasında Sheffield United ile 1-1 berabere kalmıştı. Londra, dev maç sonrasında maviye mi boyanacak yoksa kırmızıya mı boyanacak? Peki Chelsea - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? "Londra Derbisi"nin muhtemel 11'leri nasıl olacak? Dev maça dair tüm bilgiler aspor.com.tr'de...

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Chelsea sahasında Arsenal ile karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesi Chelsea'nin 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunuyor. 39 puanla 4. sırada bulunan "Maviler", Şampiyonlar Ligi sıralamasında yerini sağlamlaştırmak istiyor.

Mesut Özilli Arsenal'in ise 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 mağlubiyeti bulunuyor. 29 puanla 10. sırada bulunan "Topçular", Premier Lig'de sahadan en çok beraberlikle ayrılan takım durumunda...

CHELSEA - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Stamford Bridge'de oynanacak karşılaşma saat 23.15'te başlayacak. Londra derbisini Stuart Attwell yönetecek. Dev müsabaka S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

CHELSEA - ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER...

Chelsea: Arrizabalaga, Emerson, Christensen, Rüdiger, Azpilicueta, Kante, Jorginho, Barkley, Kovacic, Willian, Abraham.

Arsenal: Leno, Maitland-Niles, Sokratis, Luiz, Saka, Torreira, Xhaka, Pepe, Mesut Özil, Guendouzi, Lacazette.

Karşılaşma öncesi "Maviler"de sakatlıkları süren Van Ginkel, Loftus-Cheek ve Pulisic'in sakatlıkları sürüyor.

"Topçular"da ise Kolasinac, Chambers, Nelson, Tierney'in sakatlıkları bulunuyor. Yıldız forvet Aubameyang ise kart cezalısı olduğundan maçta forma giyemeyecek.

MAÇ ÖNCESİ BİLGİLER (OPTA)

* Chelsea, Arsenal'i aynı Premier Lig sezonunda beşinci kez iki maçta da mağlup eden üçüncü takım olmak için sahaya çıkıyor. (Manchester United ve Liverpool ile birlikte).

* Premier Lig tarihinde Chelsea'yi Stamford Bridge'de en fazla mağlup eden takım olan Arsenal (7), buna rağmen son yedi karşılaşmada rakibini yenemedi. (1B, 6M)

* Bu sezon ev sahibi olduğu resmi maçlarda altı mağlubiyeti bulunan Chelsea, iç sahada daha fazla yenilgiyi en son 1994/95 sezonunda almıştı (7).

* Bu sezon öne geçtiği maçlarda 13 puan kaybeden Arsenal, bu kayıpların yarısından fazlasını Mikel Arteta göreve geldikten sonra yaşadı (7).

* Frank Lampard, Dave Sexton'dan (1969/70) bu yana Chelsea'nin başında Arsenal'i aynı sezonda iki lig maçında da mağlup eden ilk İngiliz menajer olmak olmak için sahaya çıkıyor.