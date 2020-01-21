CANLI l Chelsea - Arsenal
Premier Lig'in 24. haftası Londra derbisine sahne oluyor. Bu sezon istikrarsız bir görüntü çizen Chelsea ile Arsenal, galibiyet için kozlarını paylaşıyor. Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, mücadeleye ilk 11'de başladı. TSİ 23.15'te başlayan mücadele S Sport ekranlarından naklen yayınlanıyor. Chelsea - Arsenal canlı izle... Chelsea - Arsenal maçının canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Chelsea sahasında Arsenal ile karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesi Chelsea'nin 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunuyor. 39 puanla 4. sırada bulunan "Maviler", Şampiyonlar Ligi sıralamasında yerini sağlamlaştırmak istiyor.
Mesut Özilli Arsenal'in ise 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 mağlubiyeti bulunuyor. 29 puanla 10. sırada bulunan "Topçular", Premier Lig'de sahadan en çok beraberlikle ayrılan takım durumunda...
CHELSEA - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Stamford Bridge'de oynana karşılaşma saat 23.15'te başladı. Londra derbisini Stuart Attwell yönetiyor. Dev müsabaka S Sport ekranlarından canlı yayınlanıyor .
CHELSEA - ARSENAL İLK 11'LER:
Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Rüdiger, Christensen, Emerson, Kante, Jorginho, Kovacic, Willian, Abraham, Hudson-Odoi
Arsenal: Leno, Bellerin, Mustafi, David Luiz, Saka, Torreira, Xhaka, Pepe, Mesut, Martinelli, Lacazette
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