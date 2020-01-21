21 Ocak 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

CANLI l Chelsea - Arsenal

CANLI l Chelsea - Arsenal
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 Giriş Tarihi: 21.01.2020

'in 24. haftası derbisine sahne oluyor. Bu sezon istikrarsız bir görüntü çizen ile , galibiyet için kozlarını paylaşıyor. Türk asıllı Alman yıldız , mücadeleye ilk 11'de başladı. TSİ 23.15'te başlayan mücadele S Sport ekranlarından naklen yayınlanıyor. Chelsea - Arsenal canlı izle... Chelsea - Arsenal maçının canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

İngiltere 'in 24. haftasında sahasında ile karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesi Chelsea'nin 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunuyor. 39 puanla 4. sırada bulunan "Maviler", Şampiyonlar Ligi sıralamasında yerini sağlamlaştırmak istiyor.

Mesut Özilli Arsenal'in ise 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 mağlubiyeti bulunuyor. 29 puanla 10. sırada bulunan "Topçular", Premier Lig'de sahadan en çok beraberlikle ayrılan takım durumunda...

CHELSEA - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

'de oynana karşılaşma saat 23.15'te başladı. derbisini Stuart Attwell yönetiyor. Dev müsabaka S Sport ekranlarından canlı yayınlanıyor .

CHELSEA - ARSENAL İLK 11'LER:

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Rüdiger, Christensen, Emerson, Kante, Jorginho, Kovacic, Willian, Abraham, Hudson-Odoi

Arsenal: Leno, Bellerin, Mustafi, David Luiz, Saka, Torreira, Xhaka, Pepe, Mesut, Martinelli, Lacazette

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