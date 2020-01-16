Manchester United'den tek atış!
İngiltere Federasyon Kupası 3. tur ilk maçında Wolverhampton deplasmanında 0-0 berabere kalan Manchester United, bu karşılaşmanın tekrar maçında sahasında Wolves'i Juan Mata'nın golüyle 1-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.
İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) kurallara göre ilk maç berabere biterse ikinci maç diğer takımın sahasında oynanıyor. İlk maçta Wolves deplasmanında 0-0 berabere kalan 'Kırmızı Şeytanlar', Old Trafford'da rakibiyle karşı karşıya geldi.
Golsüz geçen ilk yarının ardından ataklarını sıklaştıran Manchester ekibi, 67. dakikada İspanyol futbolcusu Juan Mata'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca Kırmızı Şeytanlar adını bir üst tura yazdırmış oldu.
Manchester United'ın rakibi 23 Ocak Perşembe günü oynanacak Tranmere Rovers - Watford karşılaşmasının ardından belli olacak.
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