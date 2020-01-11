Crystal Palace - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Cenk Tosun'un transfer olduğu Crystal Palace, sahasında Mesut Özilli Arsenal'i konuk edecek. Crystal Palace'nin yeni transfer Cenk Tosun ilk maçında sahada olacak mı? Peki, seyir zevki yüksek olacak karşılaşma saat kaçta, ne zaman oynanacak? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte dev karşılaşma öncesi son ayrıntılar...

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Cenk Tosun'un transfer olduğu Crystal Palace, sahasında Mesut Özilli Arsenal'i konuk edecek. Crystal Palace 21 hafta sonunda 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 28 puanla 9. sırada bulunuyor. Arsenal ise 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 27 puanla Crystal Palace'nin bir altında 10. sırada bulunuyor.

CRYSTAL PALACE - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Crystal Palace'nin Selhurst Park Stadı'nda oynanacak mücadele saat 15.30'ta başlayacak. S Sport'tan canlı yayınlanacak dev karşılaşmayı hakem Paul Tierney yönetecek.

CRYSTAL PALACE - ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER...

Crystal Palace: Guaita, Kelly, Tomkins, Joel Ward, Riedewald, Meyer, McCarthy, McArthur, Zaha, Kouyate, Ayew.

Arsenal: Leno, Maitland-Niles, Sokratis, David Luiz, Kolasinac, Torreira, Xhaka, Pepe, Özil, Aubameyang, Lacazette.

Everton'dan Crystal Palace'ye kiralık gelen Cenk Tosun'un ilk 11'de yer alması beklenmezken, maçın gidişatına göre oyuna girmesi bekleniyor. Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in ilk 11'de olması bekleniyor.

Crystal Palace'ın 3 maçlık yenilmemezlik serisi bulunurken, Arsenal ise son maçta Manchester United'ı 2-0 yenmişti.