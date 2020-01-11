11 Ocak 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Crystal Palace - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Cenk Tosunlu Crystal Palace Mesut Özilli Arsenal'e karşı!
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 Giriş Tarihi: 11.01.2020

'in 22. haftasında 'un olduğu , sahasında Mesut Özilli 'i konuk edecek. Crystal Palace'nin yeni transfer Cenk Tosun ilk maçında sahada olacak mı? Peki, seyir zevki yüksek olacak karşılaşma saat kaçta, ne zaman oynanacak? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte dev karşılaşma öncesi son ayrıntılar...

'in 22. haftasında 'un olduğu , sahasında Mesut Özilli 'i konuk edecek. Crystal Palace 21 hafta sonunda 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 28 puanla 9. sırada bulunuyor. Arsenal ise 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 27 puanla Crystal Palace'nin bir altında 10. sırada bulunuyor.

CRYSTAL PALACE - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Crystal Palace'nin Selhurst Park Stadı'nda oynanacak mücadele saat 15.30'ta başlayacak. S Sport'tan canlı yayınlanacak dev karşılaşmayı hakem Paul Tierney yönetecek.

CRYSTAL PALACE - ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER...

Crystal Palace: Guaita, Kelly, Tomkins, Joel Ward, Riedewald, Meyer, McCarthy, McArthur, Zaha, Kouyate, Ayew.

Arsenal: Leno, Maitland-Niles, Sokratis, David Luiz, Kolasinac, Torreira, Xhaka, Pepe, Özil, Aubameyang, Lacazette.

Everton'dan Crystal Palace'ye kiralık gelen Cenk Tosun'un ilk 11'de yer alması beklenmezken, maçın gidişatına göre oyuna girmesi bekleniyor. Türk asıllı Alman futbolcu 'in ilk 11'de olması bekleniyor.

Crystal Palace'ın 3 maçlık yenilmemezlik serisi bulunurken, Arsenal ise son maçta Manchester United'ı 2-0 yenmişti.

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