AC Milan - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

İtalya Serie A'nın 18. haftasında AC Milan sahasında Sampdoria ile karşı karşıya gelecek. Seyir zevki yüksek olacak maçta, milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu yeni transfer Zlatan Ibrahimovic ile birlikte kırmızı-siyahlı formayı terletecek. Peki, AC Milan - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak? İşte maça ilişkin çok önemli bilgiler...

İtalya Serie A'nın 18. haftasında AC Milan sahasında Sampdoria ile karşılaşıyor. 17 hafta sonunda AC Milan 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Milano ekibi 21 puanla 12. sırada bulunuyor.

Konuk ekip Sampdoria ise 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 15 puan topladı ve düşme hattından 1 puan üstte bulunuyor.

AC MILAN - SAMPDORIA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

San Siro'da oynanacak mücadeleyi hakem Davide Massa yönetecek. Karşılaşma saat 17.00'de başlayacak ve beIN SPORTS MAX HD 2'den canlı yayınlanacak.

AC MILAN - SAMPDORIA MAÇI MUHTEMEL 11'LER...

Milan: Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Davide Calabria, Kessie, Bennacer, Bonaventura, Susa, Hakan, Ibrahimovic

Sampdoria: Audero, Murillo, Ferrari, Colley, Murru, Depaoli, Thosby, Linetty, Jankto, Ramirez, Gabbiadini.

İki takım arasında oynanan son karşılaşmayı Sampdoria sahasında 1-0 kazanmıştı.

IBRAHIMOVIC'İN MİLANO'DAKİ İLK MAÇI...

Yeni transfer dünyaca ünlü golcü futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Milano ekibinde ilk maçına çıkacak.