06 Ocak 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

AC Milan - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Milan - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'ler...
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 Giriş Tarihi: 06.01.2020

İtalya Serie A'nın 18. haftasında sahasında ile karşı karşıya gelecek. Seyir zevki yüksek olacak maçta, milli yıldızımız yeni transfer Zlatan Ibrahimovic ile birlikte kırmızı-siyahlı formayı terletecek. Peki, AC Milan - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak? İşte maça ilişkin çok önemli bilgiler...

İtalya Serie A'nın 18. haftasında sahasında ile karşılaşıyor. 17 hafta sonunda AC Milan 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Milano ekibi 21 puanla 12. sırada bulunuyor.

Konuk ekip Sampdoria ise 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 15 puan topladı ve düşme hattından 1 puan üstte bulunuyor.

AC MILAN - SAMPDORIA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

San Siro'da oynanacak mücadeleyi hakem Davide Massa yönetecek. Karşılaşma saat 17.00'de başlayacak ve beIN SPORTS MAX HD 2'den canlı yayınlanacak.

AC MILAN - SAMPDORIA MAÇI MUHTEMEL 11'LER...

Milan: Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Davide Calabria, Kessie, Bennacer, Bonaventura, Susa, Hakan, Ibrahimovic

Sampdoria: Audero, Murillo, Ferrari, Colley, Murru, Depaoli, Thosby, Linetty, Jankto, Ramirez, Gabbiadini.

İki takım arasında oynanan son karşılaşmayı Sampdoria sahasında 1-0 kazanmıştı.

IBRAHIMOVIC'İN MİLANO'DAKİ İLK MAÇI...

Yeni transfer dünyaca ünlü golcü futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Milano ekibinde ilk maçına çıkacak.

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