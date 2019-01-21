21 Ocak 2019, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Semih Kaya: "Yuvamda olmak benim için çok değerli"

Yuvamda olmak benim için çok değerli
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 21.01.2019

'ın sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı , transferinin gerçekleşmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

, yeniden yuvasında döndüğü için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Yeniden yuvamda olmak benim için çok değerli. forması için mücadele etmenin ne demek olduğunu bilen biri olarak, hakkını vermek için savaşacağım" ifadelerini kullandı.

Uzun yıllar Galatasaray forması giydikten sonra geçen sezonun başında Çekya'nın takımına olan defans oyuncusu Semih Kaya, 1.5 sezonun aranın ardından sarı kırmızılı kulüple sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.


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