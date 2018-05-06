Barcelona-Real Madrid | CANLI ANLATIM | CANLI İZLEYİN

La Liga'da El Clasico zamanı. Şampiyon Barcelona evinde Şampiyonlar Ligi finalisti Real Madrid'i ağırlıyor. Barcelona-Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Bilmeniz gereken her şey bu haberde.

La Liga'da Barcelona evinde Real Madrid'i ağırlıyor. Dev maç 6 Mayıs Pazar akşamı saat 21.45'te oynanacak. El Clasico'yu Bein Sports yayınlayacak.

La Liga'da 35. hafta karşılaşmaları, dünya futbolunun bir numaralı derbisine sahne olacak; Barcelona ile Real Madrid, Camp Nou'da karşı karşıya gelecek.

Geçen hafta Deportivo deplasmanında aldığı galibiyetle puanını 86'ya yükselterek şampiyonluğunu ilân eden Barcelona, başarısını Clasico zaferiyle taçlandırmak istiyor.

Bu sezon ligde hayâl kırıklığı yaşayan Real Madrid ise 71 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Real Madrid, ezeli rakibi karşısında alacağı galibiyetle hem Şampiyonlar Ligi finali öncesi moral depolamak, hem de ikincilik umutlarını sürdürmek istiyor.

Dev maç öncesi Barcelona'da Sergi Samper'in dışında önemli bir eksik bulunmuyor. Hafif sakatlığını atlatan Andres Iniesta ise son antrenmanda takımda birlikte çalıştı. Yıldız futbolcu, Ernesto Valverde'nin görev vermesi halinde forma giyebilecek.

Real Madrid'de ise Daniel Carvajal'in sakatlığı devam ediyor. Hafif sakatlıkları bulunan Isco ile Raphael Varane'ın durumlarının ise maç saatinde belli olması bekleniyor.





İLK 11'LER

Barcelona'nın 11'i: Ter Stegen, Roberto, Pique, Umtiti, Alba, Coutinho, Rakitic, Busquets, Iniesta, Messi, Suarez

Real Madrid'in 11': Navas, Nacho, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Bale, Benzema, Ronaldo