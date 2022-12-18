Lionel Messi'dan bir rekor daha! Gol sayısında Pele'yi yakaladı

Dünya Kupası'nda en fazla forma giyen ve süre alan futbolcu olarak tarihe geçen Lionel Messi, final maçında attığı golle Pele'ye ait olan rekora da ortak oldu.

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, Dünya Kupası'nda en fazla forma giyen ve süre alan futbolcu olarak tarihe geçti.

Lusail Stadı'nda oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa'ya karşı sahaya çıkan 35 yaşındaki Messi, turnuvada 26. kez forma giyerek Alman futbolcu Lothar Matthaus'u geride bıraktı.Arjantinli yıldız, turnuvada aldığı süreyle de yeni rekorun sahibi oldu. Messi, bu alanda 2217 dakikayla rekoru elinde tutan İtalyan Paolo Maldini'yi geçti.

Messi, Dünya Kupası'nda 19 kezle en çok kaptan olarak sahaya çıkan futbolcu konumunda. Arjantinli oyuncuyu 17 maçla Meksikalı Rafa Marquez ve 16 maçla Diego Maradona izliyor.

PELE'Yİ YAKALADI

Yarı finalde Hırvatistan karşısında 34. dakikada penaltı atışını gole çeviren Messi, Gabriel Batistuta'yı geride bırakarak 11 golle Dünya Kupası'nda en fazla fileleri havalandıran Arjantinli futbolcu unvanını elde etmişti.

Fransa ile oynanan maçında da gol atmayı başaran Messi, Dünya Kupası'nın her aşamasında gol atan ilk futbolcu oldu. Arjantinli yıldız ayrıca, gol sayısında da Brezilyalı efsane Pele'yi yakaladı.