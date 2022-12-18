2022 Dünya Kupası finaline artık sayılı saatler kaldı. Arjantin ve Fransa'nın karşılaşacağı maç nefesleri kesecek.
Fatih Terim, Okan Buruk, Sergen Yalçın ve Arda Turan favorilerini açıkladı! Arjantin - Fransa maçında...
2022 Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Finalin adı Arjantin - Fransa olmuştu. İki dev ekibin karşılaşması öncesi Türk futbolunun önemli isimleri Fatih Terim, Okan Buruk, Sergen Yalçın ve Arda Turan favorilerini açıkladı. İşte detaylar...
Dev maç öncesi Fatih Terim, Okan Buruk, Sergen Yalçın ve Arda Turan favorisini açıkladı.
FATİH TERİM
İki takımın da temkinli başlayacağını, erken bir gol olmaması halinde dengeli kalacaklarını düşünüyorum. Ancak bol temaslı ve mücadele gücü yüksek bir maç olacaktır.