Başkan Erdoğan Arjantin-Fransa finalini stadyumdan takip etti

Başkan Erdoğan Arjantin-Fransa finalini stadyumdan takip etti

Arjantin ile Fransa arasındaki Dünya Kupası final mücadelesini, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle Başkan Recep Tayyip Erdoğan da izledi.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 18.12.2022- 18:20