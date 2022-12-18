Başkan Erdoğan Arjantin-Fransa finalini stadyumdan takip etti
Arjantin ile Fransa arasındaki Dünya Kupası final mücadelesini, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle Başkan Recep Tayyip Erdoğan da izledi.
Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 18.12.2022- 18:20
Arjantin ile Fransa arasındaki Dünya Kupası final mücadelesini, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle Başkan Recep Tayyip Erdoğan da izledi.
Başkan Erdoğan, Al Bayt Stadı'ndaki açılış töreni ve maçını da protokol tribününden takip etmişti.
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