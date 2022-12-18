ARJANTİN-FRANSA MUHTEMEL 11'LER
Arjantin: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Fernandez, Mac allister, Di Maria, Messi, Alvarez.
Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud.
KAZANAN 'KRAL' OLACAK
Maçta gözler Mbappe ve Messi'de olacak. Karşılaşma öncesinde Kylian Mbappe ile Lionel Messi 5'er gol ile krallıkta ilk sırayı paylaşıyor. Finali Arjantin'in kazanması halinde Messi'nin; Fransa'nın kazanması durumunda ise Mbappe Altın Top ödülünü kazanacak.