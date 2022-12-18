Arjantin ile Fransa Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. Arjantin - Fransa maçının başlama saati 18.00. İşte iki takımın muhtemel 11'i...

Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası 'nın finalinde bugün Arjantin ile Fransa karşılaşacak. Turnuvanın en büyük stadı Lusail'de oynanacak ve 18.00'de başlayacak.Dünya Kupası'nda ikişer şampiyonlukları bulunan Fransa ile Arjantin, 3. şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. Katar 2022'ye son şampiyon unvanıyla gelen Fransa, burada da başarısını tekrarlarsa üst üste Dünya Kupası kazanan üçüncü ülke olacak. 1934 ve 1938'de İtalya'nın şampiyonluk ipini göğüslediği turnuvada, Brezilya 1958 ve 1962'de kupayı kazanmayı başarmıştı.

ARJANTİN-FRANSA MUHTEMEL 11'LER

Arjantin: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Fernandez, Mac allister, Di Maria, Messi, Alvarez.

Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud.

KAZANAN 'KRAL' OLACAK

Maçta gözler Mbappe ve Messi'de olacak. Karşılaşma öncesinde Kylian Mbappe ile Lionel Messi 5'er gol ile krallıkta ilk sırayı paylaşıyor. Finali Arjantin'in kazanması halinde Messi'nin; Fransa'nın kazanması durumunda ise Mbappe Altın Top ödülünü kazanacak.