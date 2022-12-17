İlk lig şampiyonluğuna Trabzonspor 'la ulaşan Marek Hamsik, kutlamalarda büyük sevinç yaşamıştı. Sezon sonunda Bordo-Mavili kulüple kontratı sona erecek olan 35 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu, ikinci şampiyonluğun peşinde.



'Şampiyonluk gücü fazlasıyla var'

Slovakya basınına açıklamalarda bulunan 'Grande', "Şampiyon olan takımın hedefi yine şampiyonluktur. Geçen sezon hepimiz için unutulmazdı. Şehirde aylarca coşku devam etti. Bunu tekrarlamak istiyoruz. Takımda bu güç fazlasıyla var. İnanmak ve sonuna kadar mücadele etmek gerekiyor"dedi.

'Geçen sene önemli puan farkları attık'

Türkiye'deki lig yarışının zorluğuna dikkat çeken Hamsik, "Geçen yıl liderliği kimseye bırakmadık, önemli puan farkları attık. Ancak bu kez lig daha farklı. Aynı hedefe odaklanmış çok takım var. Dolayısıyla sonuna kadar yüksek konsantrasyonla devam etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.



Geleceğiyle ilgili konuştu

Hamsik, geleceğiyle ilgili ise henüz karar vermediğini ve sezon bittikten sonra ailesiyle bu durumu değerlendireceğini vurguladı.