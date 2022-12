Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, Dünya Kupası'nda oynanacak olan Arjantin-Fransa finalini Fransız basınına değerlendirdi. Efsanevi isim, her iki takımın yıldızı Messi ve Mbappe'den övgüyle bahsetti. İşte o sözler... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, Dünya Kupası'nda oynanacak olan Arjantin-Fransa finalini L'Equipe'e değerlendirdi.

Efsanevi isim finalle ilgili olarak, "İki takım da burada olmayı haketti. Brezilya'nın da çok iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Ama işler istenilen gibi gitmedi. Brezilya sürekli baskı altında. Futbol deyince aklımıza Brezilya gelir. Yine de çok fazla yetenekli oyuncuya sahip bir gruptu. Umarım bu jenerasyon bir şeyler kazanma başarısı gösterir. Didier Deschamps'ı seviyorum. O çok iyi bir lider. Fransa'nın kazanmaya alınmış bir jenerasyonu var. Fransa'nın oyun tarzını beğeniyorum. Brezilya'da çok iyi bir imajı var. Fransa'nın oyununu takdir ediyoruz. Çok iyi antrenörleri ve oyuncu grubu var. Başarısının sırrı bu. Umarım çok kapalı olmayan bir final olur. Her iki tarafta da oyunu her an değiştirebilecek oyuncular var." dedi.

RONALDINHO: MESSI 50 YAŞINA KADAR OYNAYABİLİR

Brezilyalı efsane, Barcelona'dan eski takım arkadaşı Messi için şu ifadeleri kullandı:

"Bu onun son Dünya Kupası. Kazanmak için elinden ne gerekiyorsa yapacağından emindim. Zaten uzun yıllardır dünyanın en iyisiydi. Bana göre Messi, 50 yaşına kadar oynayabilir. Çünkü diğerlerinden çok daha fazla özelliğe sahip."

RONALDINHO'DAN MBAPPE YORUMU

Fransız yıldız Mbappe'yi değerlendiren Ronaldinho, şunları söyledi:

"Onu oynarken izlemeyi seviyorum. Onun için çok mutluyum çünkü her şeyi çok iyi yapıyor ve henüz çok genç. Tüm özelliklere sahip bir oyuncu. Bunlar biz Brezilyalıların oynadığını görmekten hoşlandığımız futbolcular. Güçlü bir karakter."